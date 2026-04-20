Igrejinha ganha loteamento com 105 terrenos e área de 35 mil metros

A Incorporadora Bloque realizou a entrega do primeiro empreendimento habitacional da linha Multiparque. A entrega aconteceu no dia 18 de abril, na praça central do espaço, em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Sob o conceito. O empreendimento na cidade conta com 105 terrenos com uma média de 330 metros quadrados cada, distribuídos em uma área total de mais de 35,6 mil metros quadrados.

O CEO da Bloque, Cássio Coelho, explica que a linha apresenta um conceito inovador que une qualidade de vida em meio à natureza com segurança e tranquilidade. Além dos terrenos, o empreendimento oferece uma estrutura completa de lazer, incluindo quadras de beach tennis, chimarródromo, espaço pet, pracinha infantil e monitoramento 24 horas. “A linha Multiparque tem tido grande sucesso. Essa é a primeira entrega, sendo que temos outros dois em desenvolvimento, que já tem boa parte dos terrenos comercializados”, conta. Os outros dois empreendimentos são localizados em Nova Hartz e Taquara, ambos no Rio Grande do Sul.

Coelho revela que a linha multiparques tem impulsionado o crescimento da empresa. “O ano passado foi o maior da história da empresa, consolidando um importante ciclo de crescimento. Nos últimos dois anos, registramos um crescimento acumulado próximo de 200%, resultado da ampliação de projetos, evolução da estrutura comercial e fortalecimento da governança interna”, comenta o empresário, destacando que o segredo é muito simples: aliar o negócio ao anseio das pessoas por uma melhor qualidade de vida com um ticket que cabe nos mais variados “bolsos”. Os terrenos da linha Multiparque, a depender da cidade, têm valor médio entre R$ 90 mil e R$ 150 mil, sendo que contam com estrutura de condomínio, porém sem os custos mensais demandados por eles.

Para 2026, o crescimento será ainda maior, apesar do mercado desafiador. “Projetamos um crescimento superior a 300% no ano, impulsionado principalmente por novos lançamentos e pela expansão da operação comercial. Além do Multiparque Igrejinha, já entregue, e os outros dois em desenvolvimento, estamos preparando mais três lançamentos no Sul do Brasil”, adianta Coelho.

Atualmente, a empresa atua em diversas regiões do Rio Grande do Sul, com presença em regiões como o Vale do Paranhana, Serra Gaúcha, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte, além de iniciar sua expansão para novos mercados, como Santa Catarina e Paraná. Os empreendimentos já lançados pela Bloque, em 10 anos de atuação, somam 14 horizontais, de acordo com informe divulgado pela incorporadora.