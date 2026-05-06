Jornal Cidades inicia série especial de reportagens sobre o Interior do RS

O Jornal Cidades passa a veicular todas as quartas-feiras, a partir do dia 6 de maio, reportagens especiais que tratam sobre temas de regiões gaúchas. A série Interior em Foco tem o objetivo é trazer aprofundamento sobre temas que ajudam a desenvolver a economia gaúcha em diferentes segmentos.

A abertura ocorre com a pesquisa paleontológica realizada na Região Central gaúcha, com foco em São João do Polêsine, berço de fósseis de dinossauros datados há 230 milhões de anos. A pequena cidade utiliza as descobertas para fomentar o turismo e atrair turistas brasileiros e estrangeiros à Quarta Colônia, reconhecida pela Unesco como geoparque mundial.