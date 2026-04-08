Passagem de ciclone deixa semáforos inoperantes em Rio Grande

A passagem do ciclone extratropical no RS desde a terça-feira (7) está provocando transtornos no trânsito em Rio Grande. Como algumas regiões tiveram queda de energia elétrica, a sinalização por semáforos está inoperante nessas áreas. É o caso da Avenida Portugal, que foi afetada em toda a sua extensão. Na Rua Silva Paes, esquina com General Neto, o semáforo também não está funcionando. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.
No Rio Grande, nesta quarta-feira (8), a atenção se volta para as intensas rajadas de vento previstas entre a manhã e a tarde, podendo atingir valores próximos aos 100 km/h, especialmente na faixa litorânea. A tendência é de redução gradual da intensidade dos ventos a partir do final da tarde e início da noite.
A probabilidade de chuva é baixa, e o tempo deve se manter parcialmente nublado, com períodos de sol predominando durante a tarde. Na quinta-feira (9), o tempo permanece estável, com sol entre nuvens, redução significativa na velocidade dos ventos e declínio nas temperaturas.
A equipe da Defesa Civil tem acompanhado a situação e atuado diretamente no atendimento à comunidade. O secretário-executivo do setor, Anderson Montiel, informa que também é esperada ressaca na praia, gerando ondas maiores próximas à orla. Portanto, “é necessário evitar o trânsito na praia do Cassino e nos Molhes da Barra”.
Outra orientação é para os moradores que possuam caixas d’água externas nas residências: “fixem as tampas destes recipientes e deem atenção para toldos e telhas soltas.” No momento mais crítico do fenômeno climático, recomenda, “ninguém suba em telhados ou próximo à rede de energia elétrica e evite circular pelas ruas da cidade”.
Já há registros de postes de energia caídos em diferentes pontos do Cassino
Com o desligamento de semáforos, a administração municipal está orientando os condutores, conforme as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro:
- Em cruzamentos não sinalizados, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor.
- Reduzir a velocidade ao se aproximar de cruzamentos sem sinalização.
- Observar atentamente os demais veículos antes de avançar.
- Dirigir com atenção redobrada, especialmente em condições climáticas adversas.
- Sempre que possível, evitar deslocamentos desnecessários durante períodos de instabilidade climática.
Em caso de emergência, a prefeitura de Rio Grande pede aos munícipes contatar a Defesa Civil pelos telefones:
- (53) 9945-3110 (WhatsApp)
- (53) 3233-8460
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