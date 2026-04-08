Passagem de ciclone deixa semáforos inoperantes em Rio Grande

A passagem do ciclone extratropical no RS desde a terça-feira (7) está provocando transtornos no trânsito em Rio Grande. Como algumas regiões tiveram queda de energia elétrica, a sinalização por semáforos está inoperante nessas áreas. É o caso da Avenida Portugal, que foi afetada em toda a sua extensão. Na Rua Silva Paes, esquina com General Neto, o semáforo também não está funcionando. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

No Rio Grande, nesta quarta-feira (8), a atenção se volta para as intensas rajadas de vento previstas entre a manhã e a tarde, podendo atingir valores próximos aos 100 km/h, especialmente na faixa litorânea. A tendência é de redução gradual da intensidade dos ventos a partir do final da tarde e início da noite.

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A probabilidade de chuva é baixa, e o tempo deve se manter parcialmente nublado, com períodos de sol predominando durante a tarde. Na quinta-feira (9), o tempo permanece estável, com sol entre nuvens, redução significativa na velocidade dos ventos e declínio nas temperaturas.

A equipe da Defesa Civil tem acompanhado a situação e atuado diretamente no atendimento à comunidade. O secretário-executivo do setor, Anderson Montiel, informa que também é esperada ressaca na praia, gerando ondas maiores próximas à orla. Portanto, “é necessário evitar o trânsito na praia do Cassino e nos Molhes da Barra”.

Outra orientação é para os moradores que possuam caixas d’água externas nas residências: “fixem as tampas destes recipientes e deem atenção para toldos e telhas soltas.” No momento mais crítico do fenômeno climático, recomenda, “ninguém suba em telhados ou próximo à rede de energia elétrica e evite circular pelas ruas da cidade”.

Já há registros de postes de energia caídos em diferentes pontos do Cassino

Com o desligamento de semáforos, a administração municipal está orientando os condutores, conforme as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro:

Em cruzamentos não sinalizados, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor.





Reduzir a velocidade ao se aproximar de cruzamentos sem sinalização.





Observar atentamente os demais veículos antes de avançar.





Dirigir com atenção redobrada, especialmente em condições climáticas adversas.





Sempre que possível, evitar deslocamentos desnecessários durante períodos de instabilidade climática.

Em caso de emergência, a prefeitura de Rio Grande pede aos munícipes contatar a Defesa Civil pelos telefones: