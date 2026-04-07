Rio Grande suspende aulas na rede municipal por conta de ciclone

Por orientação da Defesa Civil municipal, as aulas na rede pública do município de Rio Grande estão suspensas nesta quarta-feira (8), devido à previsão de ventos fortes causados por um ciclone extratropical que atua no Estado. Em reunião nesta terça-feira (7), meteorologistas informaram à prefeitura que a previsão é que os efeitos do ciclone sejam mais intensos no final da manhã e até a metade da tarde desta quarta-feira, com ventos podendo atingir 90km/h. Somente ao longo da quinta-feira os ventos devem perder a intensidade.
Em nota, a Defesa Civil do Rio Grande informa que a orientação para que as aulas sejam suspensas tem “como objetivo preservar a segurança da comunidade em geral, especialmente daqueles que necessitam deslocamento durante o período mais crítico do evento climático”. O vice-prefeito e coordenador geral da Defesa Civil, Renato Gomes afirmou que a recomendação pela suspensão das aulas ocorre porque nesta quarta-feira as chuvas perderão intensidade, mas os ventos serão bem intensos.
Os danos previstos pelos fortes ventos, de acordo com os especialistas, são queda de árvores, prejuízos na rede de energia elétrica e possibilidade de destelhamentos. A recomendação da Defesa Civil é que áreas dos Molhes da Barra e o balneário do Cassino não sejam frequentadas neste período. Os ventos devem soprar de sul para sudoeste. Anderson Montiel, secretário-executivo da Defesa Civil rio-grandina, informa, também, que deve ocorrer ressaca na praia, gerando ondas maiores próximas à orla.