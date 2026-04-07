Santa Maria tem quase 80% do previsto de chuvas no mês em 24 horas

A Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias, através da Defesa Civil, atua no atendimento às ocorrências causadas pela chuva na cidade. Nas últimas 24 horas, choveu quase 80% da média esperada para todo mês de abril. Também foram registradas rajadas de vento de 50Km/h.

O prefeito Rodrigo Decimo e o secretário de Resiliência Climática e Relações Comunitários, Edson das Neves Junior, acompanharam o trabalho das equipes direto do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Na atualização registrada às 16h desta terça-feira (7), os acumulados em Santa Maria, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), em alguns pontos da cidade a chuva já atingiu os 120 milímetros. Devido ao volume pluviométrico, a Defesa Civil monitora as encostas de morros, rios e sangas.

A prefeitura contabilizou, até o fim da tarde desta terça-feira, 168 pessoas atingidas pelo temporal, a maior parte delas por destelhamentos ou alagamentos. Das 86 escolas da Rede Municipal de Ensino, 18 registraram problemas em decorrência do mau tempo.