Santa Maria tem quase 80% do previsto de chuvas no mês em 24 horas

A Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias, através da Defesa Civil, atua no atendimento às ocorrências causadas pela chuva na cidade. Nas últimas 24 horas, choveu quase 80% da média esperada para todo mês de abril. Também foram registradas rajadas de vento de 50Km/h.
O prefeito Rodrigo Decimo e o secretário de Resiliência Climática e Relações Comunitários, Edson das Neves Junior, acompanharam o trabalho das equipes direto do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Na atualização registrada às 16h desta terça-feira (7), os acumulados em Santa Maria, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), em alguns pontos da cidade a chuva já atingiu os 120 milímetros. Devido ao volume pluviométrico, a Defesa Civil monitora as encostas de morros, rios e sangas.
A prefeitura contabilizou, até o fim da tarde desta terça-feira, 168 pessoas atingidas pelo temporal, a maior parte delas por destelhamentos ou alagamentos. Das 86 escolas da Rede Municipal de Ensino, 18 registraram problemas em decorrência do mau tempo.
Moradores com imóveis danificados devido às fortes chuvas e que precisam registrar ocorrências devem acessar o serviço online Cadastro de Pessoa Afetada por Desastre ou procurar atendimento no Centro Administrativo Municipal, na Rua Venâncio Aires, 2277, térreo, junto à Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias. O atendimento ao público ocorre das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.