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Publicada em 06 de Abril de 2026 às 16:19

Triunfo investiu R$ 20 milhões para trazer unidade do IFSul

Vagas de novos cursos técnicos devem seguir atividade da cidade em polo petroquímico

Vagas de novos cursos técnicos devem seguir atividade da cidade em polo petroquímico

Braskem/ Divulgação/JC
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Lívia Araújo
Lívia Araújo Repórter
O anúncio da implantação de um campus do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é visto como um marco para o desenvolvimento econômico e social do município. A avaliação é do prefeito em exercício, Roniel Viegas, que destaca os impactos diretos na formação de jovens e na dinâmica econômica local.
O anúncio da implantação de um campus do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) em Triunfo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é visto como um marco para o desenvolvimento econômico e social do município. A avaliação é do prefeito em exercício, Roniel Viegas, que destaca os impactos diretos na formação de jovens e na dinâmica econômica local.
A contrapartida do município foi decisiva para viabilizar o projeto. Segundo Viegas, a prefeitura formalizou a cessão de um prédio avaliado em mais de R$ 15 milhões, onde funcionava a Escola Técnica Municipal Farroupilha, além de assumir custos operacionais iniciais. “A gente calcula em torno de R$ 20 milhões de investimento do município, incluindo mobiliário, estrutura e suporte de funcionamento no primeiro ano”, afirma. A iniciativa agilizou o processo, que demorou cerca de um ano para ser viabilizado.
A estrutura física já está pronta, o que também deve acelerar o início das atividades. A expectativa é que os primeiros cursos sejam anunciados ainda no primeiro semestre de 2026, após a realização de audiências públicas que irão definir as áreas de ensino prioritárias. A escola Farroupilha foi alocada em outro prédio, inaugurado este ano pela prefeitura, e irá ampliar a oferta de vagas para o ensino médio.
A tendência inicial, aponta Viegas, é para a oferta de cursos técnicos voltados ao perfil econômico da cidade, fortemente ligado ao polo petroquímico. Entre as possibilidades estão formações em química, eletromecânica e meio ambiente. “Hoje existe uma demanda grande por técnicos nessas áreas, e isso facilita a inserção dos jovens no mercado de trabalho”, observa. Com a prioridade ao ensino técnico e tecnológico, a abertura de cursos superiores será posterior, projeta o vice-prefeito.
Além da qualificação profissional, o impacto econômico é apontado como um dos principais benefícios. A chegada de estudantes de outras cidades deve movimentar setores como habitação, alimentação e comércio. “A gente acredita que vai mexer com todo o comércio local, desde o imobiliário até serviços”, afirma.
Triunfo ainda não possui campus de universidade pública ou privada, o que reforça a importância do novo investimento. Na região Carbonífera, Charqueadas já tem uma unidade do IFSul, e São Jerônimo possui um campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Para o prefeito, a presença do IFSul amplia o acesso ao ensino gratuito e cria novas perspectivas para a população jovem. “É a oportunidade de entrar no mercado de trabalho com formação técnica, sem custo, e sem precisar sair da cidade”, diz.
O modelo descentralizado de ensino, com múltiplos campi no interior, perfil predominante em instituições públicas como Uergs, Unipampa e IFs, também é destacado como estratégico. “Isso abre portas e traz crescimento para os municípios. Foi por isso que a gente fez esse esforço de contrapartida”, conclui Viegas.

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