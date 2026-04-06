Triunfo investiu R$ 20 milhões para trazer unidade do IFSul

implantação de um campus do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) em Triunfo é visto como um marco para o desenvolvimento econômico e social do município. A avaliação é do prefeito em exercício, Roniel Viegas, que destaca os impactos diretos na formação de jovens e na dinâmica econômica local. O anúncio da, na Região Metropolitana de Porto Alegre,para o desenvolvimento econômico e social do município. A, que destaca os impactos diretos na formação de jovens e na dinâmica econômica local.

A contrapartida do município foi decisiva para viabilizar o projeto. Segundo Viegas, a prefeitura formalizou a cessão de um prédio avaliado em mais de R$ 15 milhões, onde funcionava a Escola Técnica Municipal Farroupilha, além de assumir custos operacionais iniciais. “A gente calcula em torno de R$ 20 milhões de investimento do município, incluindo mobiliário, estrutura e suporte de funcionamento no primeiro ano”, afirma. A iniciativa agilizou o processo, que demorou cerca de um ano para ser viabilizado.

A estrutura física já está pronta, o que também deve acelerar o início das atividades. A expectativa é que os primeiros cursos sejam anunciados ainda no primeiro semestre de 2026, após a realização de audiências públicas que irão definir as áreas de ensino prioritárias. A escola Farroupilha foi alocada em outro prédio, inaugurado este ano pela prefeitura, e irá ampliar a oferta de vagas para o ensino médio.

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A tendência inicial, aponta Viegas, é para a oferta de cursos técnicos voltados ao perfil econômico da cidade, fortemente ligado ao polo petroquímico. Entre as possibilidades estão formações em química, eletromecânica e meio ambiente. “Hoje existe uma demanda grande por técnicos nessas áreas, e isso facilita a inserção dos jovens no mercado de trabalho”, observa. Com a prioridade ao ensino técnico e tecnológico, a abertura de cursos superiores será posterior, projeta o vice-prefeito.

Além da qualificação profissional, o impacto econômico é apontado como um dos principais benefícios. A chegada de estudantes de outras cidades deve movimentar setores como habitação, alimentação e comércio. “A gente acredita que vai mexer com todo o comércio local, desde o imobiliário até serviços”, afirma.

Triunfo ainda não possui campus de universidade pública ou privada, o que reforça a importância do novo investimento. Na região Carbonífera, Charqueadas já tem uma unidade do IFSul, e São Jerônimo possui um campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Para o prefeito, a presença do IFSul amplia o acesso ao ensino gratuito e cria novas perspectivas para a população jovem. “É a oportunidade de entrar no mercado de trabalho com formação técnica, sem custo, e sem precisar sair da cidade”, diz.

O modelo descentralizado de ensino, com múltiplos campi no interior, perfil predominante em instituições públicas como Uergs, Unipampa e IFs, também é destacado como estratégico. “Isso abre portas e traz crescimento para os municípios. Foi por isso que a gente fez esse esforço de contrapartida”, conclui Viegas.