IFSul vai instalar novo campus na cidade de Triunfo

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) confirmou que terá um novo campus na cidade de Triunfo. A notícia saiu a partir da publicação de uma publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 29 de janeiro. A resolução fala sobre as ações que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC e define as que serão executadas por meio de transferência obrigatória.

Para o reitor Carlos Correa do IFSul, a autorização do novo campus de Triunfo representa um momento de grande alegria que reafirma o compromisso da instituição com a expansão e o fortalecimento da educação profissional e tecnológica. Segundo ele, a criação do campus dialoga diretamente com um dos elementos centrais de sua gestão baseada na convicção de que o IFSul precisa desenvolver os territórios, gerar novas oportunidades e transformar a vida das pessoas por meio da educação. “Tenho muito claro que o crescimento institucional é fundamental para ampliar o acesso, promover inclusão social e contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento regional”, destacou o reitor.

Para conduzir o processo de implantação e consolidação do campus, o reitor convidou o professor Jeferson Wolff, que assumirá a direção do polo em Triunfo. A escolha reforça o compromisso da gestão com uma condução técnica, participativa e alinhada aos princípios institucionais do IFSul.

Com o anúncio, o IFSul alcança a marca de 17 campi, consolidando um dos mais significativos processos de expansão de sua história. Esse crescimento institucional amplia de forma expressiva o alcance da educação pública, gratuita e de qualidade, impactando diretamente o desenvolvimento social, econômico e tecnológico das regiões atendidas.

A ampliação da rede de campi também altera a tipologia da Reitoria, refletindo um novo patamar institucional, com maiores responsabilidades e desafios administrativos e estratégicos, compatíveis com a dimensão que o IFSul passa a ocupar no cenário da educação profissional e tecnológica do país.