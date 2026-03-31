Nova diretoria da Granpal assume com desafios do diesel e clima

Granpal) tomou posse na manhã desta terça-feira (31), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, em um cenário marcado pela crise do diesel eventos climáticos severos associados ao El Niño fortalecer a articulação regional diante de problemas que afetam simultaneamente os municípios. A nova diretoria da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre () tomou posse na manhã desta terça-feira (31), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, em umnos municípios gaúchos e pela perspectiva de, temas da última assembleia geral da entidade. Ao assumir a presidência da entidade para o biênio 2026-2027, o prefeito de Alvorada, Douglas Martello, afirmou que a prioridade serádiante de problemas que afetam simultaneamente os municípios.

“Por mais que haja preparações, inevitavelmente nós teremos problemas”, disse, ao citar o histórico recente de cheias na Região Metropolitana. Segundo ele, os municípios acumulam uma “curva de aprendizagem” após os eventos climáticos dos últimos anos, mas ainda enfrentam vulnerabilidades, especialmente pela falta de conclusão de obras de proteção contra enchentes. “A gente vai procurar cada vez mais fortalecer essa rede de proteção para cuidar dos negócios e das pessoas”, prometeu, durante entrevista coletiva.

Martello também indicou que a Granpal manterá a pressão sobre o governo do Estado para medidas relacionadas ao custo dos combustíveis, com destaque para a retirada do ICMS sobre o diesel. “Hoje quem está sangrando são os municípios”, disse, ao defender uma atuação conjunta entre Estado e prefeituras para enfrentar os impactos da alta nos serviços públicos.

No comando do Consórcio Granpal, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, destacou que o aumento do diesel já provoca efeitos diretos no transporte coletivo. “Tem prefeitos da região metropolitana que já estão cancelando linhas no sábado, no domingo, ou operando só em horário de pico”, afirmou. Segundo ele, a situação exige respostas rápidas e coordenadas. “Quando termina o diesel em Esteio, termina em outras cidades também. É um problema regional”, disse.

Costella ressaltou que contratos de concessão do transporte público estão sendo pressionados pelo aumento de custos não previstos. “A gente precisa ter efetividade nas ações e dar uma resposta concreta tanto para as empresas quanto para a sociedade”, afirmou. Ele também defendeu a integração do sistema de transporte metropolitano como uma das pautas prioritárias da nova gestão.

Além do cenário econômico, a nova diretoria da Granpal aponta preocupação com as previsões climáticas para os próximos meses. A possibilidade de repetição de eventos semelhantes aos registrados em 2023, com cheias rápidas e impacto em áreas urbanas, tem mobilizado os prefeitos da região. A entidade também deve encaminhar pedido de prorrogação do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), considerado essencial para obras de proteção contra enchentes.

Entre os principais desafios a serem enfrentados por Martello está também a aplicação de 12% dos recursos do governo em saúde. Juntam-se a isto o acompanhamento dos impactos econômicos da reforma tributária e o trabalho em pautas de sustentabilidade como a destinação dos resíduos sólidos.

O ex-presidente da Granpal e prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, fez um balanço da gestão, destacando a ampliação da entidade e a atuação em pautas estruturais. “Quando eu assumi, eram 19 prefeituras. Hoje são 32, o que demonstra que a Granpal passou a ser uma entidade municipalista reconhecida no Estado”, afirmou.

Segundo Maranata, uma das principais iniciativas foi o fortalecimento de compras coletivas, especialmente na área da saúde. “O prefeito que comprava uma caixa de remédio hoje consegue comprar duas, às vezes três”, disse. Ele também citou a realização do Granpal Summit como forma de aproximar o setor público de soluções tecnológicas desenvolvidas por startups.

Durante sua gestão, a entidade também atuou em debates como a reforma tributária e a distribuição de recursos da saúde, além de buscar maior participação nas discussões nacionais. “Conseguimos cadeira no Conselho Nacional para disputar pautas importantes para os municípios”, afirmou.