Estiagem mantém racionamento e pressiona abastecimento em Bagé

A estiagem prolongada e a baixa capacidade das barragens mantêm Bagé, na região da Campanha, sob racionamento de água desde o fim de janeiro, em um cenário que se repete com frequência nos últimos anos. O município vive atualmente o sexto racionamento em sete anos, e o 12º desde 2005, reflexo de um problema estrutural aliado a condições climáticas adversas. “A situação do abastecimento de água é crônica do município”, afirma o diretor-geral do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), Max Meinke.

O alívio, ainda que temporário, deve chegar ao longo dos próximos meses. A previsão climática indica que a transição para o fenômeno El Niño deve trazer aumento das chuvas a partir de maio, o que pode contribuir para a recuperação gradual dos níveis. “Nós esperamos uma normalização com a consolidação do El Niño, mas não imediata”, pondera.

sem decreto de situação de emergência impacto mais moderado da estiagem sobre o setor agropecuário. “Nós tivemos chuvas fracas e mais constantes, o que deu uma condição intermediária para a agricultura, sem caracterizar perdas suficientes para justificar o decreto”, explica. Ainda assim, essas precipitações foram insuficientes para recompor os níveis dos reservatórios. Mesmo, o que foi necessário no ano passado em decorrência de milhões de prejuízo aos produtores rurais, o quadro exige atenção. Segundo Meinke, a decisão se deve ao. “Nós tivemos chuvas fracas e mais constantes, o que deu uma condição intermediária para a agricultura, sem caracterizar perdas suficientes para justificar o decreto”, explica. Ainda assim, essas precipitações foram insuficientes para recompor os níveis dos reservatórios.

Dados mais recentes mostram o agravamento do cenário. Em março, foram registrados 69,1 milímetros de chuva, abaixo da média histórica de 109 milímetros. Com isso, a Sanga Rasa chegou a sete metros abaixo do nível normal, enquanto a barragem do Piraí opera com déficit de 3,15 metros. “Para a recuperação dos reservatórios de água, essa chuva foi insuficiente”, reforça o diretor.

Atualmente, o abastecimento depende de um sistema limitado, composto pelas barragens da Sanga Rasa e do Piraí, além de fontes complementares. Uma delas é a chamada barragem emergencial, responsável por cerca de 25% da água utilizada, e a Pedreira, que contribui com aproximadamente 5% do fornecimento. O racionamento segue um ciclo de 12 horas, mas nem todos os moradores são impactados da mesma forma.

“As pessoas que mais sofrem são aquelas nas pontas de rede e em locais mais altos, onde a água demora a chegar, e principalmente quem não tem reservatório em casa”, destaca Meinke. Ele ressalta que moradores com caixas d’água acabam sentindo menos os efeitos, o que reduz o engajamento geral nas medidas de economia. “A gente percebe um baixo engajamento da população no racionamento”, afirma.

Para enfrentar o problema, o município aposta na conclusão da Barragem da Arvorezinha, considerada a principal solução estrutural para o abastecimento. Com investimento superior a R$ 130 milhões, a obra terá capacidade para armazenar 18 milhões de metros cúbicos de água, mais de quatro vezes o volume atual disponível. “Essa obra vai resolver o problema de abastecimento da cidade”, projeta o diretor.

A construção está em andamento sob responsabilidade do Exército Brasileiro, com foco atual na finalização do vertedouro, etapa considerada a mais complexa. A expectativa é que ainda neste ano seja possível utilizar parcialmente a estrutura. “Quando o vertedouro estiver pronto, já vamos conseguir captar água dali, antes mesmo da conclusão total da barragem”, explica Meinke.

Enquanto isso, a gestão hídrica permanece em regime de crise. Equipes do Daeb atuam 24 horas por dia em manobras operacionais para garantir o abastecimento mínimo. “Estamos lidando com uma estrutura limitada para uma cidade de 110 mil habitantes. É uma gestão de crise”, resume Meinke.