Falta de diesel reduz transporte coletivo em São Lourenço do Sul

A crise no abastecimento de combustível já impacta o transporte coletivo em São Lourenço do Sul, na região Sul do Estado. A empresa Pérola Bus anunciou mudanças nos horários em todos os dias da semana a partir da próxima segunda-feira (30), além da suspensão da circulação de ônibus aos sábados e domingos.

Segundo o prefeito Zelmute Marten, a situação reflete tanto um problema estrutural do transporte coletivo quanto os efeitos mais recentes da alta no preço do diesel e da incerteza no fornecimento. “O transporte coletivo vive uma crise estrutural, com a mudança do perfil do usuário e a ampliação do transporte individual, o que já vinha reduzindo linhas”, explica.

Com o agravamento do cenário internacional, o impacto se intensificou. “A guerra está elevando o preço do diesel e estamos na iminência da falta desses combustíveis”, afirma o prefeito. Diante disso, a prefeitura adotou medidas de contingenciamento para preservar serviços essenciais. “Entramos em um período de racionamento. Estamos mantendo os serviços essenciais, especialmente os da saúde e da educação, e reduzindo o consumo onde é possível”, detalha Marten. A estratégia busca garantir o funcionamento mínimo da cidade enquanto persiste a instabilidade no abastecimento.

Apesar do cenário, o prefeito ressalta que, até o momento, não há indícios de abusos nos preços praticados localmente. “Estamos percebendo um ambiente de normalidade nos postos, sem elevação indevida”, afirma.