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Publicada em 25 de Março de 2026 às 11:58

Falta de diesel reduz transporte coletivo em São Lourenço do Sul

Prefeitura fala em racionamento de combustível para não comprometer serviços essenciais

Prefeitura fala em racionamento de combustível para não comprometer serviços essenciais

QZ7 Filmes/divulgação/jc
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Lívia Araújo
Lívia Araújo Repórter
A crise no abastecimento de combustível já impacta o transporte coletivo em São Lourenço do Sul, na região Sul do Estado. A empresa Pérola Bus anunciou mudanças nos horários em todos os dias da semana a partir da próxima segunda-feira (30), além da suspensão da circulação de ônibus aos sábados e domingos.
A crise no abastecimento de combustível já impacta o transporte coletivo em São Lourenço do Sul, na região Sul do Estado. A empresa Pérola Bus anunciou mudanças nos horários em todos os dias da semana a partir da próxima segunda-feira (30), além da suspensão da circulação de ônibus aos sábados e domingos.
Segundo o prefeito Zelmute Marten, a situação reflete tanto um problema estrutural do transporte coletivo quanto os efeitos mais recentes da alta no preço do diesel e da incerteza no fornecimento. “O transporte coletivo vive uma crise estrutural, com a mudança do perfil do usuário e a ampliação do transporte individual, o que já vinha reduzindo linhas”, explica.
Com o agravamento do cenário internacional, o impacto se intensificou. “A guerra está elevando o preço do diesel e estamos na iminência da falta desses combustíveis”, afirma o prefeito. Diante disso, a prefeitura adotou medidas de contingenciamento para preservar serviços essenciais. “Entramos em um período de racionamento. Estamos mantendo os serviços essenciais, especialmente os da saúde e da educação, e reduzindo o consumo onde é possível”, detalha Marten. A estratégia busca garantir o funcionamento mínimo da cidade enquanto persiste a instabilidade no abastecimento.
Apesar do cenário, o prefeito ressalta que, até o momento, não há indícios de abusos nos preços praticados localmente. “Estamos percebendo um ambiente de normalidade nos postos, sem elevação indevida”, afirma.
A escassez de óleo diesel, decorrente de especulações e movimentações das distribuidoras de combustível em resposta à guerra no Oriente Médio, vem provocando uma onda restrições em serviços públicos em municípios do interior do Rio Grande do Sul, com impacto direto no transporte coletivo urbano e rural. Um levantamento da Federação dos Municípios do RS (Famurs), atualizado na terça-feira (24), indicava que 166 municípios do RS enfrentavam dificuldades no abastecimento, levando gestores a priorizar áreas essenciais como saúde e transporte de pacientes, enquanto outras atividades são reduzidas ou suspensas. O levantamento anterior da entidade apontava 142 municípios com restrições.

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