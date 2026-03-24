Prefeitura de Santa Maria inicia plantio gratuito de árvores em calçadas

A Prefeitura de Santa Maria, através da Secretaria de Meio Ambiente, inicou um novo serviço voltado à arborização urbana, disponibilizado a comunidade da cidade. O Calçada Verde permite que o cidadão solicite gratuitamente o plantio de uma árvore na calçada em frente ao seu imóvel. Para fazer o pedido basta acessar o site da Prefeitura e finalizar a solicitação na Área do Usuário.



Após fazer o pedido online, a equipe técnica da Prefeitura de Santa Maria realizará vistoria no local para verificar se a calçada possui condições adequadas para que o plantio da árvore aconteça. Durante essa análise serão avaliados diversos aspectos da infraestrutura urbana, como largura da calçada, presença de redes de água, esgoto, energia, acessibilidade, circulação de pedestres e demais elementos que possam interferir no desenvolvimento da árvore ou na segurança do espaço público.



Caso o local seja considerado viável, o plantio da árevore será realizado seguindo as normas técnicas de arborização urbana, incluindo a escolha da espécie adequada e os procedimentos corretos de plantio.



Se durante a vistoria for constatado que o local não atende às condições necessárias, o solicitante será informado sobre os motivos da inviabilidade e, quando possível, orientado sobre alternativas.