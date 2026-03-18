Estrela projeta a construção de dique para evitar inundações

O município de Estrela, no Vale do Taquari, iniciou um projeto inédito no País em parceria com a Caixa Econômica Federal voltado à construção de soluções técnicas para adaptação climática e resiliência urbana. O primeiro encontro marcou a formação do grupo de trabalho responsável pela elaboração de um relatório técnico e do termo de referência que subsidiará a futura contratação de estudos e projetos estruturantes. A iniciativa já incorpora, entre as possibilidades em análise, a implantação de um sistema de contenção no Arroio Estrela, como estratégia para mitigar impactos de cheias na área central.

A ação tem origem na participação da prefeita Carine Schwingel na conferência das partes do Clima (COP-30), realizada em Belém no ano passado, e está alinhada ao programa Cidades Verdes Resilientes. O trabalho integra diagnóstico técnico, prognóstico e definição de planos, metas e ações, considerando aspectos naturais, urbanos e sociais, com foco na qualificação do planejamento territorial e na prevenção de eventos extremos.

Nos próximos dias, as equipes técnicas avançam para a etapa de campo, com verificação das áreas do município e levantamento de dados. A expectativa é que o cronograma seja consolidado nas próximas semanas, com conclusão dos trabalhos até o fim do ano.



Uma das alternativas apresentadas durante o primeiro encontro foi a construção de um dique de contenção no Arroio Estrela, integrado ao sistema hídrico formado também pelo Arroio Boa Vista e pelo Rio Taquari. A proposta parte da análise do comportamento das cheias no município, especialmente a partir do retorno das águas pelos arroios em momentos de elevação do nível do rio.

A estratégia considera que, com o controle do fluxo nesses pontos, a inundação na área central tende a ser significativamente reduzida, ou até mesmo evitada. O conceito está associado a um conjunto de soluções integradas, que inclui também intervenções baseadas na natureza e programas de requalificação urbana, como o Verde Urbano Centro e o Verde Urbano Bairros.

Conforme o titular da pasta do Planejamento e Sustentabilidade, Rafael Mallmann, a construção de um dique de contenção é uma das formas de enfrentar a situação das enchentes na cidade. “Estamos estudando alternativas que vão na raiz do problema. O sistema hídrico de Estrela exige soluções inteligentes e combinadas, que reduzam o impacto das cheias sem transferir o problema para outras áreas”, explica Mallmann. De acordo com ele a proposta dialoga com um novo momento do município, marcado pela desocupação gradual de áreas diretamente atingidas pelo Rio Taquari e pela construção de uma nova lógica de ocupação urbana mais segura e resiliente.