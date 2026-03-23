Viagens de ônibus dentro do RS podem custar o dobro do que para outros estados

As passagens de ônibus intermunicipais no Rio Grande do Sul têm apresentado valores significativamente superiores aos de viagens interestaduais, mesmo em trajetos mais curtos. Um evantamento do Jornal Cidades aponta que o preço médio por quilômetro nas rotas dentro do Estado é de R$ 0,52, considerando a as categorias intermediárias de conforto, como semi-direto, executivo e semileito, enquanto viagens de Porto Alegre a Florianópolis registram média de R$ 0,30 por km, e até São Paulo, R$ 0,21. Na prática, o custo no RS pode ser até 147,6% maior do que os destinos nacionais.

Entre os destinos analisados com saída da Capital, Caxias do Sul, Gramado e Rio Grande aparecem com as tarifas mais elevadas, chegando a R$ 0,58 por quilômetro. Já Santana do Livramento apresenta o menor valor, com R$ 0,40 por km. Em números absolutos, a passagem mais cara é para Uruguaiana, a 624 quilômetros de Porto Alegre, com preço médio de R$ 334,51. Na categoria leito-cama, o valor chega a R$ 639,55, superando o custo de uma viagem equivalente até São Paulo, que, mesmo com distância de 1.144 quilômetros, custa R$ 592,76.

A diferença de preços está diretamente relacionada ao modelo de regulação adotado. No Rio Grande do Sul, o transporte intermunicipal é normatizado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que define uma tabela tarifária baseada em coeficientes técnicos. O cálculo leva em conta insumos como óleo diesel, manutenção da frota, mão de obra e características do serviço, além da distância percorrida. Na prática, o valor final da passagem resulta da multiplicação desse coeficiente pelo número de quilômetros do trajeto.

Esse modelo pode limitar a flexibilidade das empresas. Segundo o presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul (Fetergs), Sérgio Tadeu Pereira, as operadoras devem seguir rigorosamente a tabela definida pelo poder concedente. “A única possibilidade de redução de preços é quando as empresas transportadoras fazem ofertas de descontos em determinadas datas”, afirma. Ele destaca que eventuais tarifas mais baixas dependem da demanda e da taxa de ocupação dos veículos.

Já no transporte interestadual, regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a lógica é diferente. Conforme a Resolução nº 6.033/2023, o setor opera em regime de autorização, sem exclusividade e com liberdade de preços. As empresas podem definir suas tarifas conforme estratégia comercial, oferecendo valores diferenciados por horário, trecho ou nível de ocupação. Esse ambiente de livre concorrência tende a pressionar os preços para baixo, especialmente em rotas com maior oferta de operadores.

Dentro do atual regramento estadual, as alternativas para reduzir o custo ao consumidor são restritas. Além de promoções pontuais, não há margem para variações estruturais nos preços, já que o modelo tarifário é centralizado. Mesmo assim, a ausência de reajustes desde dezembro de 2024 tem ajudado a conter aumentos mais expressivos, embora pressões recentes sobre combustíveis, em decorrência do conflito no Oriente Médio, possam alterar esse cenário.