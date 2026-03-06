Espaço fitness feminino em Torres destaca acolhimento e segurança

No dia 8 de março, toda a sociedade é convidada a refletir sobre a evolução da condição feminina na história. Um dos aspectos presentes na celebração do Dia Internacional da Mulher é o empreendedorismo. A série do Jornal Cidades sobre negócios criados por mulheres, voltados a outras mulheres, mostra um empreendimento em Torres, no Litoral Norte do RS, onde desde 2019 uma academia com uma equipe de instrutoras exclusivamente feminina, atende a um público somente de mulheres. A Extreme Training foi fundada por Mari Cardoso, que oferece aulas de musculação e yoga.

Em entrevista ao Cidades, Mari contou que partiu do desejo de criar um espaço onde as mulheres se sentissem confortáveis para realizar treinos de força. A academia existia desde 2017, com público misto, e posteriormente migrou para o formato atual. Os treinos são ministrados para turmas de até 12 mulheres, que se revezam nos equipamentos, guiadas pela educadora física.

Para a professora, o maior diferencial é disponibilidade de um ambiente seguro e confortável para o público feminino. Segundo ela, muitas alunas relatam que tinham receio com as roupas que usavam, evitando usar shorts mesmo no calor. No novo espaço, deixaram essas preocupações de lado. “Conseguimos criar um ambiente que proporciona essa despreocupação, e as alunas sentem a diferença”, conta.

De acordo com Mari, a exclusividade é o principal atrativo para as alunas, que são majoritariamente mulheres acima dos 40 anos, que preferem turmas com menos praticantes para se exercutar. Além disso, o ambiente totalmente feminino permite que as mulheres criem conexões mútuas. “Uma ajuda a outra. Aqui, as alunas se sentem mais acolhidas, mais compreendidas”, afirma a educadora.