Nova gestora de shopping em Santa Maria projeta mudanças

A ampliação da oferta gastronômica é um dos eixos centrais dos planos da Argoplan na operação do shopping Praça Nova, em Santa Maria, para 2026. Atualmente, o empreendimento reúne cerca de 25 operações de alimentação, entre restaurantes, cafés, sorveterias e docerias, e a estratégia da nova administradora é qualificar e diversificar ainda mais esse mix, acompanhando o crescimento do shopping e o perfil de consumo da região central do Estado. Um dos exemplos foi a chegada, em 2025, da Milky Moo, especializada em milk shakes.

Desde o início de novembro do ano passado, quando a Argoplan iniciou efetivamente a operação do Praça Nova, após a aquisição pelos grupos SFA e Belmont em outubro, o foco tem sido garantir continuidade e o mínimo de rupturas na operação. "A ideia é manter o legado que já estava sendo construído e perpetuar isso, com uma gestão muito próxima dos lojistas e da comunidade", afirma. O valor do investimento não foi divulgado.

Segundo Al Khatib, Santa Maria reúne características que justificam novos investimentos. Além de ser um polo regional que influencia mais de 30 municípios, a cidade apresenta forte base educacional, concentração de profissionais qualificados e dinâmica econômica capaz de sustentar a expansão do varejo e dos serviços. "É uma cidade pulsante, com capacidade muito relevante quando a gente olha para o Estado e para o Brasil", destaca.

A gastronomia aparece como uma das principais apostas para consolidar o shopping como um centro multiuso, indo além das compras. A proposta é ampliar serviços e experiências que atendam à comunidade local, integrando alimentação, lazer, entretenimento e convivência. Esse movimento se soma à estratégia de manter um mix equilibrado entre marcas locais, operações estaduais e redes nacionais, que têm boa aceitação em Santa Maria.

Mesmo antes do início formal da nova administração, o Praça Nova já vinha registrando movimentações relevantes na grade de lojas, aponta o gestor. Em 2025, foram abertas cerca de 14 novas operações, incluindo marcas como Life by Vivara, Crocs, Tommy Hilfiger, Farmácia São João, Kings Sneakers, Ellus e a primeira loja do clube local, o Inter de Santa Maria. "A ideia é permanecer nesse ritmo, trazendo marcas que façam sentido para o mercado local e que agreguem valor à experiência do cliente", afirma Al Khatib.

Entre as âncoras do shopping estão Riachuelo, C&A, Renner, Casa Maria e o complexo de cinemas Cinépolis, com cinco salas digitais. A C&A, inaugurada no primeiro semestre de 2023, marcou a chegada da marca ao interior do Rio Grande do Sul, reforçando a atratividade regional do empreendimento. Atualmente, o Praça Nova mantém cerca de 126 lojas e quiosques em operação, número que segue estável, com entradas e saídas que são naturais ao longo do ano, segundo o superintendente.

Além da expansão comercial, a Argoplan pretende intensificar a agenda de eventos e ações de relacionamento com a cidade. Em 2025, o shopping sediou mais de 120 eventos, incluindo feiras, lançamentos de livros, parques temáticos, atividades culturais e parcerias com universidades, escolas e grupos sociais. Para 2026, a expectativa é manter ou ampliar esse volume, com a realização de shows de relevância nacional e projetos voltados à inovação e à experiência do público.

Segundo Al Khatib, o histórico recente do empreendimento também reforça seu papel social. Durante a enchente de 2024, o Praça Nova atuou como ponto de apoio à comunidade, oferecendo banheiros para a população em meio à falta de água e promovendo campanhas de arrecadação em parceria com instituições e lojistas.

Inaugurado em setembro de 2017, o Praça Nova Santa Maria foi construído pelo fundo paulista VBI Real Estate, com investimento superior a R$ 130 milhões, financiado por investidores brasileiros e fundos de pensão do Canadá e dos Estados Unidos. O empreendimento soma 22,8 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e gera mais de 1,2 mil empregos diretos e cerca de 3 mil indiretos.

Com a aquisição pelos grupos SFA e Belmont e a e a chegada da Argoplan, a expectativa é de um novo ciclo de crescimento para o centro de compras e a possibilidade de novos negócios no Rio Grande do Sul "Queremos consolidar o Praça Nova como um hub de negócios, convivência e serviços. Se o conjunto cresce, todo mundo ganha", resume Al Khatib.