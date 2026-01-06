Pontal Shopping é vendido a um dos donos do Cais Embarcadero e do Viva Open Mall

Troca de comando em um dos mais recentes shopping centers abertos em Porto Alegre e o único que fica de frente para a orla do Guaíba. O Pontal Shopping foi vendido para dois grupos ligados a empreendimentos de varejo e lazer. O shopping agora pertence a Tornak Holding, uma das donas do Cais Embarcadero, e ao grupo Phorbis, com ativos como o Viva Open Mall, os dois com sede na Capital.