Casal de Bento Gonçalves inicia viagem de carro pela América

O casal de jornalistas Carina Furlanetto e João Paulo Mileski, de Bento Gonçalves, inicia no domingo (25) uma viagem em direção à cidade mais ao sul da América, Puerto Williams, no Chile. Usando um veículo Renault Sandero, adquirido em 2013 - o primeiro carro do casal - eles planejam percorrer de uma ponta a outra da América, do ponto mais ao sul até um dos pontos mais ao norte do continente, no Alasca. A chegada à América do Norte tem previsão para 2027, mas a viagem deve terminar apenas em 2028, quando eles fazem todo o caminho de volta ao Brasil.

Em conversa com o casal, eles explicam o processo de preparação para a expedição, "Eu imagino que quem nunca fez uma viagem assim nos faz essa pergunta (sobre a preparação) e imagina que é uma grande logística, mas não é nada disso. Conversamos para decidir onde queríamos ir e ver o que precisava, que no caso eram os vistos (de entrada nos países)", afirma Carina.

Após passagem pela Terra do Fogo, arquipélago compartilhado pelo Chile e Argentina, o casal segue margeando a Cordilheira dos Andes em direção ao norte, na América Central e do Norte, com destino ao Alasca, ponta de cima do continente. Utilizando o Sandero adaptado com uma cama na parte de trás, Carina e João vão dormir no veículo em locais escolhidos previamente durante o percurso. Além disso, o carro conta com baterias extras para carregar eletrônicos e isolante térmico para regiões de muito frio. O tamanho limitado do bagageiro, com as alterações feitas no carro, obriga ambos a levarem apenas o necessário.

As expectativas agora são diferentes da viagem que o casal fez semelhante a essa, em 2019, já que da primeira vez um temporal atrapalhou os planos do casal, afetando a vista da estrada. Os jornalistas irão passar poe locais conhecidos por eles, como a Carretera Austral, no Chile, autoestrada em direção ao sul. Já a Dalton Highway, no Alasca, é novidade. Ela liga a cidade de Fairbanks a Baía de Prudhoe, uma região remota na Encosta Norte do estado americano, passando pelo círculo polar, um dos pontos mais ao norte que visitarão na expedição.

O maior diferencial da expedição é a experiência do casal. Relembrando as primeiras viagens, eles contam como não sabiam nem trocar um pneu. Durante a passagem pelo Ushuaia, logo que chegaram, precisaram passar a noite no carro, entretanto, não cogitaram que o frio do lugar exigiria um isolante térmico, hoje um equipamento indispensável. Medos como passar frio, não achar lugar para parar ou ainda ter problemas com o veículo são problemas cogitados por ambos, mas, segundo eles, são medos vindos de pessoas com quem conversam sobre a expedição. "Semanas antes da viagem, às vezes é difícil de dormir porque ficamos imaginando mil cenários, mas nunca acontece o cenário mirabolante que se imaginou", argumenta.

O trajeto de volta inicia ainda em 2027, mas a chegada ao Brasil deve acontecer somente em 2028. O percurso de retorno, por outro lado, ainda não está decidido, com possibilidades de entrar no País natal pela fronteira com o Peru, no Acre ou ir mais ao sul e entrar pelo Paraguai.

Veículo foi adaptado em 2019 para a primeira expedição

A primeira aventura do casal aconteceu em 2019, quando atravessaram a América do Sul durante 421 dias em 50 mil quilômetros. Eles contam que juntos decidiram tirar um período sabático para a viagem, sonho antigo deles, a fim de viver na estrada apenas com as economias e o valor que recebiam por alugar o apartamento que viviam. Calculando o que tinham, eles decidiram fazer a viagem de dois anos usando o Sandero, cozinhando a própria comida e se hospedando através do couchsurfing, plataforma que conecta viajantes à população local para hospedagens gratuitas, mesmo que, eventualmente, utilizassem o carro para dormir, reclinando os bancos.

Eles atravessaram a América do Sul em 421 dias, com mais de 50 mil km percorridos Crônicas na Bagagem/Divulgação/Cidades

Quando retornaram ao Brasil, em 2021, precisaram mudar o plano de percorrer os estados do País de carro devido à pandemia. O tempo em casa os inspira a publicarem o primeiro livro: "Crônicas na Bagagem: uma jornada de desprendimento pela América do Sul". O casal também faz alterações no Sandero, com a ajuda de amigos, tirando o banco de trás e colocando um espaço para uma cama. O carro foi usado novamente entre 2021 e 2023, quando percorreram 84 mil quilômetros ao longo de 896 dias para conhecer todos os estados brasileiros, história contada na obra "Brasis Adentro" de 2025.

Atualmente, o casal vive de sua plataforma na internet, Crônicas na Bagagem (@cronicasnabagagem), que conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram, em que compartilham suas experiências na estrada e o processo de escrita de seus dois livros. A venda dos livros, camisetas e canecas, é parte da renda que garante a próxima viagem até o Alasca, no mesmo Sandero.