LISTA: 10 cachoeiras para se refrescar no interior do RS

Com o calor sempre batendo na casa dos 30 graus, os gaúchos que não conseguem fugir para o litoral buscam outros lugares para se refrescar, e as cachoeiras espalhadas pelo interior do Estado surgem como opção. Há opções em diversos pontos, desde a Serra Gaúcha aos Pampas, da Região Metropolitana à Região Central, com pontos para a população se refrescar.
Algumas são de fácil acesso, outras exigem paciência e fôlego para chegar, ou seja, para todos os gostos. Acompanhadas de piscinas, rasas ou mais profundas, elas são uma escolha para se aliviar do calor e entrar em contato com a natureza.
Pensando nisso, o Jornal Cidades separou 10 lugares espalhados pelo interior gaúcho com cascatas e cachoeiras. Além das quedas de água, vários dos ambientes contam com trilhas, paisagens, churrasqueiras e lanchonetes. Já outros são mais escondidos, com acesso gratuito e espaços sem muita infraestrutura.
Cascata Solitária - Igrejinha
A Cascata Solitária tem cerca de 5 metros de altura e uma piscina natural
Prefeitura de Igrejinha/Divulgação/Cidades
A Cascata Solitária tem cerca de 5 metros de altura e uma piscina natural Prefeitura de Igrejinha/Divulgação/Cidades
Localizada em Igrejinha, na Estrada Oscar Alvicio Ritter, a cascata fica a uma distância de sete quilômetros do Centro da cidade - em torno de 10 minutos de carro. A água é advinda do Arroio Solitária e a queda tem cerca de cinco metros de altura e forma uma piscina para banho. A cascata forma um poço com água esverdeada, sem necessidade de trilhas para ser acessada. O acesso é feito pela Estrada Oscar Alvício Ritter e não há cobrança de ingresso. Por outro lado, o local com pouca infraestrutura, sem lanchonete ou ou parque. Informações: https://igrejinha.tur.br/atracao/cascata-da-solitaria/
Cachoeira do Imigrante - Pelotas
A Cachoeira do Imigrante tem 3 quedas entre 1 e 3 metros de altura Cachoeira do Imigrante/ReproduÃ§Ã£o/Cidades
Pertencente ao Arroio Ceneleiras, em Pelotas, a cascata tem três quedas, todas pequenas, que variam entre um a três metros de altura. A cachoeira faz parte da propriedade Colônia Maciel, que fica pouco mais de 40 quilômetros do Centro da cidade. Para acessar o local há cobrança de entrada no valor de R$ 15,00, sendo possível também acampar no local, com cobrança de R$ 30,00 por pessoa. O lugar possui restaurantes, cabanas para pousada, além de acesso a estacionamento, chuveiros com água quente, churrasqueiras, bancos, mesas, trilhas ecológicas e banheiros. O funcionamento é de segunda a domingo, das 08h às 20h, aberto o ano inteiro. Informações: https://www.facebook.com/cachoeiradoimigrante/?ref=_xav_ig_profile_page_web#
Cascata do Português - Mariana Pimentel
A Cascata do Português tem 15 metros de altura e uma piscina para banho LARISSA SILVA/SUBLIME ADVENTURE/REPRODUÇÃO/CIDADES
A uma distância de aproximadamente sete quilômetros do Centro do município de Mariana Pimentel, a queda da Cascata do Português possui 15 metros de altura, formando uma piscina rasa para banho, com fundo de areia. Para acessar o lugar é cobrada uma taxa no valor de R$ 15,00 por pessoa com funcionamento diário, das 7h30 às 19h30. O ambiente conta com mesas e churrasqueiras em áreas com sombra, sendo um lugar popular durante a temporada de verão.
Cascata da Pedra Grande - Marau
A Cascata da Pedra Grande tem 15 metros de alturas e uma piscina em sua base cascatadapedragrandeoficial/Reprodução/Cidades
Entre a divisa de Camargo e Marau, a cascata possui em torno de 15 metros de altura. Ela faz parte de uma propriedade privada no interior de Marau, na comunidade de Carrascal, a uma distância de 32 quilômetros do Centro da cidade. Os valores de taxa de acesso variam entre R$ 15,00 e R$ 30,00, sendo possível passar o dia ou acampar. O local possui churrasqueiras, acesso a estacionamento, trilha até o topo da cascata, iluminação, área de camping, banheiros com chuveiro quente e bar. Na temporada de verão, os dias de funcionamento são de terça-feira a domingo, das 8h às 19h, exceto nas quartas-feiras, quando o horário alterna para apenas das 9h às 17h. Informações: https://www.instagram.com/cascatadapedragrandemarau/
Cascata Cara de Índio - Ivorá
A Cascata Cara de Índio tem 10 metros de altura e uma piscina natural em sua base Prefeitura Ivorá/Divulgação/Cidades
Com 10 metros de altura e uma piscina natural em sua base, a Cascata Cara de Índio fica a 5 km do município de Ivorá, na Região Central gaúcha. Com acesso por estradas de terra, que levam até o estacionamento, para chegar até o local há ainda uma trilha de aproximadamente 300 metros. Os valores para a taxa de acesso variam entre R$ 10,00 para adultos e R$ 5,00 para crianças de até 10 anos, com funcionamento diário, das 9h às 18h. O lugar também fornece estrutura para camping, sendo necessária reserva antecipada. Informações: https://www.instagram.com/cascata_cara_de_indio_ivora_rs/
Camping Cascata da Colônia Monge - Rolante
A Cascata da Colônia Monge fica junto a uma piscina natural acampamento e lazer/Reprodução/Cidades
A 14 quilômetros do centro de Rolante, a Cascata da Colônia Monge fica junto a um local de camping e uma piscina natural, com 2,5 metros. Não há taxa de acesso para quem quiser passar o dia, entretanto, quem procura um lugar para acampar é cobrado um valor de R$ 20,00 na alta temporada. O horário de funcionamento é das 6h às 22h, abrindo todos os dias. O camping conta com estacionamento, lanchonete, além de banheiros com chuveiro e água quente. Informações: https://www.instagram.com/acampamento_e_lazer/
Cascata da Ferradura - Candelária
Cascata da Ferradura com 52 metros de altura Secretaria do Turismo do RS/Divulgação/Cidades
Com 52 metros, a cachoeira é banhada pelo Arroio Campo Bom. A queda da água forma piscina natural, com um percurso de trilha de dois quilômetros para chegar até ela. Localizada em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Do Centro da cidade até o local leva-se 30 minutos de carro, em média A cascata pertence a uma propriedade privada chamada Piscinas do Roncador e possui taxa de acesso de R$ 5,00 por pessoa, com funcionamento diário das 8h às 18h. Informações: https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/atrativo/visualizar/7252
Cascata do Salso - Caçapava do Sul
Cascata do Salso tem 20 metros de altura PM Caçapava/Divulgação/Cidades
Localizada no município de Caçapava do Sul, a cascata é de acesso público, ou seja, não há cobrança de taxa de entrada ou horário de funcionamento. Com 20 metros de altura, é necessário percorrer uma trilha para chegar até a cachoeira. O local é destinado à preservação de área localizada no Bioma Mata Atlântica e Bioma Pampa. Além do acesso mais difícil, o ambiente não conta com infraestrutura como banheiros, estacionamento ou lanchonete. Informações: https://sema.rs.gov.br/parque-natural-municipal
Cascata do Moinho Grande - Coqueiros do Sul
Cascata do Moinho Grande localizada no município de Poço Grande Secretaria do Estado do RS/Divulgação/Cidades
Acompanhada pelos vestígios de um antigo moinho de trigo e milho, a cascata também é conhecida por Cachoeira dos Gindri ou Cachoeirão. Localizada em Poço Grande, em Coqueiros do Sul, no Norte gaúcho, ela fica a uma distância de 2,5 quilômetros da BR-386 e pertence a uma propriedade privada. Mesmo assim, não são cobradas taxas de acesso e o funcionamento é diário, das 8h às 12h e de 13h30 às 18h. O espaço não tem estruturas como estacionamento, banheiros ou lanchonete, e é indicado para quem busca se aproximar da natureza e do silêncio. Informações: https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/atrativo/visualizar/6999
Cascata do Inhaquá - Itacurubi
A cachoeira é considerada um anel de pedra com várias quedas de água Prefeitura Municipal de Itacurubi/Divulgação/Cidades
Pertencente ao município de Itacurubi, na Fronteira Oeste, a cascata fica a 12 km da cidade, em torno de 12 minutos de carro. A cachoeira é considerada um anel de pedra com várias quedas de água, sendo que a principal delas tem 17 metros de altura. Formando uma piscina natural em sua base, ela tem acesso público, sem taxa de acesso ou horário de funcionamento. Além disso, tem um ambiente cercado de trilhas e natureza, sem estruturas para acampamento, ou acesso ao estacionamento, banheiros e lanchonetes. Informações: https://www.itacurubi.rs.gov.br/site/conteudos/436-pontos-turisticos