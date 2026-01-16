Arquivo Histórico de Erechim tenta recuperar acervo após chuvas

danos causados por uma forte tempestade de granizo o Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font, em Erechim, segue mobilizado no processo de recuperação de seu acervo, após osque atingiu o prédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa, no final de novembro. A intempérie provocou infiltrações e elevada umidade, afetando documentos históricos e, principalmente, coleções de jornais.

Logo após o temporal, nos dias 24 e 25 de novembro, foi realizada uma força-tarefa de triagem do acervo atingido. A ação contou com a participação de cerca de 30 voluntários, em sua maioria acadêmicos dos cursos de História e Arquitetura da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que auxiliaram na identificação, separação e encaminhamento dos materiais danificados. As partes do acervo que não foram atingidas foram realocadas de forma emergencial no Pavilhão do Natal, garantindo maior segurança aos documentos preservados.

Entre as medidas adotadas, aproximadamente 270 caixas de arquivos que estavam molhadas ou úmidas foram substituídas. Já os jornais que apresentavam início de mofo, cerca de 30 volumes, passaram por um processo de congelamento emergencial nos freezers da 19ª Região Tradicionalista, técnica utilizada para conter a proliferação de fungos. Estima-se que cerca de 60% do acervo de jornais tenha sido atingido pela umidade, com maior impacto sobre coleções do Diário de Notícias e do Diário da Manhã.

Nesta semana, teve início uma nova e fundamental etapa: a higienização dos documentos. O trabalho é minucioso e delicado, envolvendo a remoção manual de sujeiras e agentes contaminantes, sempre seguindo protocolos técnicos de conservação e com o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, garantindo a segurança das equipes e dos materiais.