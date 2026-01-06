Acúmulo de lixo faz Cachoeirinha decretar situação de emergência

decretou situação de emergência Sanitária por 60 dias, com início de vigência a partir de sexta-feira (9), em razão do grave acúmulo de lixo registrado nos últimos meses. O decreto reconhece oficialmente a crise A prefeita interina de Cachoeirinha, Jussara Caçapava,, em razão do grave acúmulo de lixo registrado nos últimos meses.no sistema de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos e estabelece um conjunto de medidas emergenciais, excepcionais e temporárias para restabelecer a normalidade sanitária e operacional.

A decisão considera a ineficiência do serviço de coleta, o acúmulo de resíduos em vias públicas e contêineres em diversos bairros, além do risco concreto à saúde pública, com potencial proliferação de vetores, contaminação ambiental e agravamento de doenças. Com base no decreto, foi instituída uma força-tarefa emergencial, que entra em operação junto ao decreto, coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

A secretaria passa a disponibilizar maquinários, caminhões e equipes próprias para a remoção dos resíduos acumulados e a mitigação imediata dos riscos sanitários. A mobilização intensiva terá duração inicial de 15 dias, podendo ser ajustada conforme a evolução dos serviços. O decreto ainda autoriza a execução dos serviços em regime ininterrupto de 24 horas