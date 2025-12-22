Nova empresa de coleta de lixo antecipa início das atividades em Lajeado

A empresa Fênix iniciou, nesta segunda-feira (22) a operação do novo serviço de coleta de resíduos sólidos em Lajeado. O início contratual estava previsto para o dia 26 de dezembro, mas, diante da situação enfrentada pelo município e a pedido da administração municipal, a empresa antecipou o começo das atividades.

Neste primeiro momento, a operação ocorrerá de forma parcial, com a atuação de sete a oito equipes, nos turnos diurno e noturno. Paralelamente, as atuais empresas responsáveis pela coleta de lixo comum e seletivo seguem operando normalmente até o encerramento de seus contratos, previsto para o dia 3 de janeiro. A administração municipal também manterá equipes de apoio durante esse período de transição, com o objetivo de reduzir eventuais transtornos à população.

Neste início de operação serão mantidas as rotas e os turnos de coleta atualmente praticados. A partir da primeira quinzena de janeiro, a implantação das novas rotas e horários previstos no estudo técnico ocorrerá de forma gradual. Os novos horários serão amplamente divulgados à população à medida que forem sendo implementados.

Também nesta segunda-feira tem início a instalação de contentores para o descarte de lixo comum. Ao longo da semana, serão implantadas 120 unidades em pontos de maior geração de resíduos. O contrato prevê a instalação de 500 contentores nos primeiros meses de operação, o que deverá contemplar cerca de 25% da área urbana do município. A ampliação do uso poderá ocorrer posteriormente, conforme avaliação técnica.