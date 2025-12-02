Novo serviço de coleta seletiva inicia operação em Esteio

A prefeitura de Esteio lançou oficialmente, na manhã desta terça-feira (2), a nova operação da coleta seletiva no município. O evento marcou a apresentação da Cooperativa Cootracar, que passa a ser responsável pela coleta, triagem e destinação dos materiais recicláveis a partir do dia 3 de dezembro.

A mudança representa uma reorganização completa do serviço, após o encerramento do contrato anterior e a constatação de que a antiga operação não atendia mais às necessidades da cidade.

A prefeitura identificou problemas estruturais na operação anterior, como acúmulo de resíduos, desorganização, presença de vetores e ausência de equipamentos adequados, além de condições inadequadas para triagem e armazenamento. A secretária de Obras e Serviços Urbanos, Lilian Haigert, ressaltou que a nova estrutura representa um salto de qualidade. “Estamos estudando e criando estratégias para oferecer um serviço qualificado. Também ampliamos o espaço físico da cooperativa, que antes não apresentava condições adequadas. A coleta seletiva é um desafio mundial, mas precisamos começar por aqui, e hoje damos esse pontapé”, afirmou.

Segundo análise técnica que embasou a contratação, o modelo antigo não tinha condições de acompanhar o crescimento da demanda e acumulava falhas operacionais, reclamações da população e estrutura comprometida. A Cootracar apresentou a proposta mais completa, eficiente e economicamente viável, alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos e com experiência consolidada.

A nova operadora inicia suas atividades com dois caminhões novos, rotas ampliadas e cobertura de 100% do território, incluindo os condomínios que antes não eram atendidos. O modelo de trabalho foi redesenhado para melhorar o fluxo da operação, reduzir falhas e aumentar a eficiência da coleta. Além disso, a cooperativa vem executando uma série de melhorias no espaço físico da avenida Luiz Pasteur, onde encontrou instalações degradadas pela falta de manutenção.

Já foram realizadas a limpeza geral do local, a desratização, a reorganização da área de triagem, o asfaltamento da saída da esteira e estudos para a implantação de duas novas entradas, além da instalação de 32 câmeras que reforçam o monitoramento, a segurança e a transparência do processo.

O novo plano operacional também inclui o desenvolvimento de um aplicativo que permitirá ao cidadão acompanhar em tempo real o trajeto dos caminhões; ações contínuas de educação ambiental nas escolas; a entrega de ecobags para estimular a separação correta dos resíduos; a implantação gradativa de contentores em pontos estratégicos; e a ampliação e capacitação das equipes de trabalho, com motoristas, coletores, fiscais, gestores, profissionais da triagem e aquisição de novos equipamentos essenciais, como empilhadeiras e prensas.