Lajeado escolhe a 4ª colocada em licitação para a coleta de lixo

A Prefeitura de Lajeado julgou favorável a habilitação da empresa Fênix Infraestrutura e Serviços de Limpeza Urbana Ltda na licitação para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos do município. A empresa foi quarta colocada na fase de propostas, foi habilitada e declarada vencedora após apresentar toda a documentação exigida no edital, comprovando regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista.

As três primeiras colocadas foram desclassificadas A habilitação ocorreu após a empresa atender a pedidos de esclarecimento do município e comprovar o atestado de capacidade técnica-operacional e a regularidade do envio dos seus balanços à Receita Federal.por não comprovarem a viabilidade de execução pelo valor proposto.

Com sede em Brasília, a Fênix atua também em outros estados. Em São Paulo, integra um consórcio responsável por contrato de limpeza urbana superior a R$ 300 milhões, atendendo mais de 1,2 milhão de habitantes na zona norte da capital paulista. Em Brasília, mantém contrato com a Inframérica, concessionária do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, para coleta e destinação de resíduos sólidos em conformidade com as normas da Anvisa.

O processo segue agora para a fase recursal. Concluída essa etapa, os recursos serão encaminhados para julgamento final, o que deverá ocorrer em até 10 dias úteis. Até a efetiva contratação e início das operações da nova empresa, a coleta de lixo permanece sob responsabilidade da Coleturb.