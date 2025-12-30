Cachoeirinha e Canoas sofrem com problemas na coleta de lixo

Moradores de Cachoeirinha e Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, vêm enfrentando transtornos nas últimas semanas com o acúmulo de lixo em vias públicas, situação amplamente relatada nas redes sociais e que gerou cobranças às administrações municipais. As prefeituras reconhecem os problemas, atribuem as falhas a fatores operacionais e prometem a normalização gradual dos serviços nos próximos dias.

Em Cachoeirinha, a assessoria de comunicação da prefeitura esclareceu que as dificuldades começaram nas primeiras semanas de dezembro, quando o aterro sanitário de São Leopoldo, que atende a maior parte dos municípios da região, passou a registrar longas filas de caminhões coletores. Segundo a administração municipal, ajustes internos no local de descarte provocaram atrasos que impactaram diretamente a coleta. Em média, cada caminhão passou a perder cerca de quatro horas entre deslocamento, espera no aterro e retorno às rotas, comprometendo o cumprimento da programação diária.

O cenário se agravou em um dos finais de semana, quando quatro dos cinco caminhões em operação apresentaram problemas mecânicos de forma simultânea. Houve ainda novo acúmulo após o feriado de Natal, já que o aterro não operou no dia 25, gerando filas novamente na sexta-feira (26). Mesmo com o serviço mantido, a prefeitura admite que houve acúmulo de resíduos em alguns bairros, o que motivou reclamações de moradores sobre mau cheiro, presença de insetos e risco à saúde pública.

a s equipes de coletores seguem realizando a coleta de lixo doméstico em todas as regiões da cidade. Conforme divulgado anteriormente pelo Cidades, a nova empresa vencedora da licitação Como resposta, o município notificou formalmente a empresa responsável pela coleta e informou, em suas redes sociais nesta segunda-feira (29), queConforme divulgado anteriormente pelo, adeve assumir a operação na segunda quinzena de janeiro de 2026, com ampliação da frota de cinco para oito caminhões, incluindo dois veículos trucados, além da exigência de equipamentos fabricados a partir de 2024. A expectativa da prefeitura é que, com a nova estrutura, o serviço ganhe regularidade e confiabilidade.

Em Canoas, moradores de bairros como Mathias Velho e Estância Velha também relataram acúmulo de lixo, especialmente em dias de calor intenso, com críticas à falta de informações oficiais e à demora na coleta. Em nota, a assessoria de imprensa do município informou que está sendo realizado um mutirão de recolhimento para regularizar a situação. A prefeitura ainda não detalhou prazos, mas afirmou que as equipes estão mobilizadas para reduzir os impactos e normalizar o serviço.