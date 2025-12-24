Prefeitura de Cachoeirinha confirma nova empresa de coleta de lixo

O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem assinou, nesta semana a contratação de nova empresa especializada para a coleta manual e mecanizada de lixo doméstico em Cachoeirinha. A companhia, escolhida por atender a todos os critérios previstos no processo licitatório, assumirá o serviço até segunda quinzena de janeiro de 2026.

Será ampliado de cinco para oito o número de caminhões coletores para fazer o transporte dos resíduos até o local de destinação final, atualmente situado na cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Destes veículos, dois serão trucados (pesados), ou seja, com maior capacidade de carga e veículos e compactadores fabricados, pelo menos, entre os anos 2024 e 2025, como previsto em edital.

A coleta deverá ocorrer, no mínimo, três vezes por semana em todos os logradouros, de segunda a sábado, inclusive em feriados. Haverá dois turnos: diurno (7h às 15h30) e noturno (16h às 00h30), ambos com intervalo de uma hora. Inicialmente, as rotas seguirão dois padrões: segundas, quartas e sextas-feiras; e terças, quintas e sábados.

Para esta contratação, estima-se o volume médio de 3,6 mil toneladas/mês, totalizando quase 44 mil toneladas/ano de resíduos sólidos domiciliares coletados. O contrato será celebrado pelo prazo de cinco anos, prorrogável até o limite máximo de dez anos, desde que mantidas as condições vantajosas para ao município e à população. A empresa assinará a homologação do contrato nos próximos dias.

A cidade da Região Metropolitana tem sofrido com problemas na coleta de lixo. Em dezembro, o serviço chegou a ser comprometido por conta de falhas mecânicas em caminhões.