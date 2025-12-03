Nova empresa iniciará limpeza urbana em Lajeado até 26 de dezembro

A nova empresa responsável pela coleta de resíduos de Lajeado iniciará a operação até 26 de dezembro, prazo máximo previsto no contrato assinado no fim de novembro. A informação foi confirmada pelo procurador-geral do Município, Natanael Zanata, após o encerramento de um processo licitatório marcado por disputas, desclassificações, recursos administrativos e uma liminar que chegou a suspender a contratação.

quarta colocada no certame período de transição para implantação de equipes, veículos, contentores e rotas. “A partir da assinatura, eles têm até o dia 26 de dezembro para assumir o serviço e começar a prestação em Lajeado. Essa é a data máxima de entrada”, afirmou Zanata. O contrato foi vencido pela Fênix Infraestrutura e Serviços de Limpeza Urbana Ltda.,. A empresa agora passa por um. “A partir da assinatura, eles têm até o dia 26 de dezembro para assumir o serviço e começar a prestação em Lajeado. Essa é a data máxima de entrada”, afirmou Zanata.

O processo licitatório, estimado em R$ 32 milhões para 48 meses, atraiu forte disputa. As três primeiras colocadas foram desclassificadas por falhas técnicas na documentação, especialmente nas planilhas de custos, ponto considerado crítico em contratos de limpeza urbana. “Esses erros fazem com que a proposta seja aparentemente verdadeira. Mas a planilha estava subdimensionada. Se eu aceito um cálculo desses, em um mês eu tenho que fazer reequilíbrio, ou gasto mais ou o serviço perde qualidade”, explicou o procurador.

LEIA TAMBÉM: Novo serviço de coleta seletiva inicia operação em Esteio

A Fênix foi habilitada após diligências e esclarecimentos técnicos. Antes da assinatura, porém, uma liminar obtida pela antiga primeira colocada chegou a suspender o processo. O Município recorreu. “Na sexta-feira (28), por volta das 16h, o Tribunal já havia suspenso a decisão de origem. Houve intervenção judicial, mas conseguimos assinar e seguir com o processo”, disse Zanata.

Atualmente, Lajeado opera com um contrato emergencial com a Coleturb, firmado em abril, no qual o pagamento ocorre por tonelada coletada. O novo contrato amplia o escopo: além da coleta comum e seletiva, prevê a implantação de 500 contentores, novos ecopontos e um módulo de educação ambiental. Não inclui, por ora, os PEVs para resíduos especiais, que devem integrar uma futura licitação, explicou o procurador.

Zanata destaca que a mudança exigirá adaptação também da população. “A implantação dos contentores vai demandar educação do cidadão. Queremos não só um contrato, mas uma política de gestão de resíduos eficiente”, afirmou. Ele ressalta que o aterro sanitário no bairro São Bento seguirá recebendo tanto o lixo comum quanto o reciclável, que é separado por uma cooperativa local.

O executivo da Fênix no Rio Grande do Sul, Alexis Carvalho, afirma que a expectativa da empresa é elevada. Segundo ele, a empresa já instalou uma equipe de implantação em Lajeado para organizar contratações e rotas e pretende iniciar o serviço até mesmo antes do prazo.

Carvalho também comentou o histórico de desclassificações: “Infelizmente, no nosso mercado é muito comum acontecer. O incomum é quem ganha no preço ficar. Existem muitas empresas aventureiras que não conseguem preencher uma planilha”.

A Fênix promete contratar mão de obra local e desenvolver ações educativas junto com a prefeitura. “É um trabalho a quatro mãos: empresa, prefeitura e comunidade. Ninguém deixa uma cidade limpa sozinho”, afirmou.