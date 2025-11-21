Turismo rural em Antonio Prado traz autenticidade da colônia

A autenticidade da experiência da imigração italiana que fincou suas raízes e formou dezenas de municípios da Serra Gaúcha é o que torna a pitoresca Antônio Prado um destino de viagem internacionalmente reconhecido, na avaliação dos gestores municipais.
Em outubro, a ONU Turismo elegeu o município como uma das 50 Melhores Vilas Turísticas do Mundo em 2025, único destino brasileiro a receber a distinção.
A prefeitura pontua que é justamente a preservação da autenticidade das tradições herdadas da imigração italiana, expressa na arquitetura, na gastronomia e nas manifestações culturais cotidianas, que possibilitou o destaque dado à cidade de cerca de 13 mil habitantes.
Essa cultura se expressa não só no casario histórico composto de 48 edificações em madeira e alvenaria tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas também nos empreendimentos que atraem um fluxo constante de turistas à zona rural da cidade, cheia ela também de história e gastronomia, em meio à natureza. A reportagem do Cidades conferiu presencialmente três diferentes atrações, focadas no resgate histórico, na gastronomia e no público infantil.
Moinho de 1894 oferece vislumbre do passado da imigração italiana
Estrutura foi fundada por Cesare Ghinzelli em 1894; equipamento ainda funcionaLIVIA ARAUJO/ESPECIAL/CIDADES
O passado histórico de Antônio Prado como a colônia que abrigou famílias italianas no final do século XIX encontra ecos na visitação ao Moinho Colonial Ghinzelli, um pequeno complexo de turismo rural localizado na Linha 9 de julho, a 15km da sede do município.
A estrutura foi fundada pelo italiano Cesare Ghinzelli, bisavô do atual proprietário João Pedro Ghinzelli, em 1894, cinco anos antes da emancipação de Antônio Prado, ocorrida em 1899. Segundo o bisneto, que conta parte da história no dialeto talian, influenciado pelos imigrantes vindos da região do Vêneto, o objetivo de Cesare era produzir o próprio alimento, difícil de obter pelos meios da época. Assim, a transformação do milho e outros grãos em farinha era uma forma de subsistência para sua família e a pequena comunidade circundante.
João Pedro Ghinzelli é um entusiasta da história da própria família, que se confunde com a trajetória dos imigrantes italianos de Antônio Prado LIVIA ARAUJO/ESPECIAL/CIDADES
Aliás, a estrutura do moinho ainda funciona, com a roda movida pela força do Arroio Jararaca, e fabrica uma fina farinha de milho que pode ser manuseada pelos visitantes. Toda essa trajetória é contada pelo bisneto João, de maneira muitas vezes emocionada - "é o meu nonno, é a minha história", ele justifica - ao receber turistas que vêm passar algumas horas do fim de semana na propriedade, que conta com uma ampla área verde, uma bodega com opções gastronômicas e etílicas variadas, e uma cascata que pode ser vista a partir de uma passarela de madeira.
O lugar onde João passou parte da infância morando com os avós foi totalmente restaurado e aberto ao público pela própria família, em dezembro de 2024. Em salas, cozinhas e quartos da casa que tem o moinho anexo estão resquícios de uma vida experimentada com simplicidade e fartura, das roupas em fazenda grossa finamente bordadas pela bisa, dos utensílios de cozinha, o fogão à lenha, os retratos em preto e branco, até a cartinha de amor com mil dobras, enviada pelo nonno de João à esposa durante a Segunda Guerra Mundial, e estrategicamente "perdida" em uma gaveta. São detalhes que intensificam a sensação de estar se descobrindo um segredo, que João proporciona com uma fala acolhedora e entusiasmada.
Para acessar o parque, o custo é de R$ 10. Com o tour comentado, o preço é de R$ 30. O Moinho Colonial Ghinzelli abre aos sábados, domingos e feriados, das 13h30min às 18h30min. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais do atrativo (@moinhoghinzelli)
Propriedade permite encontro de famílias com animais diversos
Experiência no Canto do Encantador envolve alimentar os animais da fazenda em passeio guiadoLIVIA ARAUJO/ESPECIAL/CIDADES
O Canto do Encantador, na Linha Camargo, próxima à estrada RS-122, atrai sobretudo as crianças, que ficam, como o nome sugere, encantadas pelo apelo das diversas espécies de animais mantidos na propriedade. Entre as atrações de uma trilha curta feita às 16h aos sábados, domingos e feriados, há a observação de aves ornamentais, como pavões e faisões, e espécies que podem ser alimentadas pelos frequentadores, como caprinos, e gigantes avestruzes.
Outros bichos, como chinchilas e coelhos, aves exóticas como o faisão dourado chinês, um pequeno ouriço e até uma jiboia, todos inofensivos, podem ser segurados e manuseados com cuidado pelos visitantes, com a mediação do proprietário Pedro Anghinoni. O local (nas redes sociais @cantodoencantador), também tem playground, pedalinhos e uma pequena lancheria, além de área para piquenique, e cobra R$ 30 por pessoa.
Interior do município tem atrações com opções gastronômicas no fim de semana
Colònia Schiochet tem petiscos aos sábados e almoço italiano aos domingosColonia Schiochet/Divulgação/Cidades
A gastronomia é a atração principal da Colònia Schiochet, na Linha 21 de Abril, a cerca de 15km do Centro de Antônio Prado. Aberta pelo viticultor Mathias Schiochet em julho de 2024, a propriedade surgiu a partir de uma demanda dos frequentadores da Capela São Jorge, a poucos metros do local, para uma opção gastronômica aos fins de semana, para depois do serviço religioso.
Com a abertura, Mathias também viu oportunidade de comercializar os sucos e vinhos de mesa produzidos na propriedade, que agora acompanham um menu de itens que traz petiscos aos sábados - e inclui um inusitado agnolini frito - e um almoço italiano aos domingos, mediante reserva.
O local, rodeado de verde, convida também ao descanso e ao convívio, nas pérgolas, em volta do fogo de chão, ou dentro do galpão, com a venda de bebidas e alimentos típicos da colônia, como grôstoli e mandolate, e uma decoração que remete à simplicidade do interior.
A entrada é de R$ 30, dos quais R$ 20 são convertidos em consumo. Também é possível agendar almoços ou jantares italianos, ou ainda rodízio de pizzas no forno a lenha, em qualquer dia da semana, mediante reserva antecipada. Nas redes sociais (@coloniaschiochet) é possível conferir mais informações.