Maior comedor de tortéis se consagra bicampeão em Antônio Prado

Concurso do Maior Comedor de Tortéis registrou nova marca em sua 7ª edição e consagrou o bicampeonato de Diogo Baldin durante a nona edição da FenaMassa Antônio Prado, na Serra Gaúcha. A prova ocorreu no sábado (15), na Praça Garibaldi, e reuniu 25 competidores de sete municípios, mantendo a proposta de destacar elementos gastronômicos e culturais associados à colonização italiana na região. registrou nova marca em sua 7ª edição e consagrou o bicampeonato de Diogo Baldin durante a, realizada em, na Serra Gaúcha. A prova ocorreu no sábado (15), na Praça Garibaldi, e reuniu, mantendo a proposta de destacar elementos gastronômicos e culturais associados à colonização italiana na região.

A disputa integra oficialmente a programação do Festival Nacional da Massa, que atrai visitantes para degustar pratos típicos e acompanhar atividades que preservam tradições locais. O concurso, criado em 2014, surgiu a partir da memória popular sobre Almiro Severino Zanella, o “Mirão”, conhecido por promover desafios informais de quem conseguia ingerir mais tortéis nas festas comunitárias. Desde então, o evento passou a registrar as marcas atingidas pelos participantes e consolidou-se como uma das atrações da FenaMassa.

Durante a prova deste ano, os competidores tiveram duas horas para consumir o maior número possível de tortéis, cada um pesando cerca de 17 gramas. Para homologar a participação, o regulamento estabeleceu o mínimo de 40 unidades por pessoa. Todos os inscritos ultrapassaram esse patamar.

LEIA TAMBÉM: Peter Pan é a inspiração para o Grande Espetáculo de Natal de Caxias

Baldin, que havia alcançado 158 unidades em 2023, superou a própria marca e atingiu 160 tortéis, o equivalente a aproximadamente 2,7 quilos do prato. Segundo ele, não há técnica específica para reservar o apetite para a prova. “A questão de preparação não tem nenhuma, eu não tenho nenhuma coisa para esconder”, provocou. Apesar disso, Baldin havia percorrido, pela manhã, 10km de corrida, atividade física que pratica regularmente. Ao final, avaliou que ainda teria condições de continuar comendo. “Provavelmente mais tarde vou comer um docinho, tomar um espumante para comemorar, porque comer essa quantidade de tortéis é um feito”, disse.

Diogo Baldin foi bicampeão da prova, após comer 160 unidades de tortéi em duas horas Mayara Farias/Divulgação/Cidades

O segundo colocado foi Igor Sartor, que registrou 131 unidades (cerca de 2,29 kg). Em seguida, Ruan Damiani ficou com 124 tortéis, e Eduardo Rancan, com 118. Somados, os quatro finalistas consumiram 533 unidades. No total, o grupo de 25 competidores ingeriu 38 quilos de massa. Para atender à demanda da prova, a cozinha do evento preparou 75,5 kg de massa, resultando em 5.511 tortéis produzidos a partir de cerca de 30 kg de farinha e 40 kg de moranga.

Diogo Baldin e Igor Sartor, respectivamente primeiro e segundo colocados no concurso Lívia Araújo/Especial/Cidades

Os participantes vieram de Antônio Prado, Canoas, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Ipê, Nova Roma do Sul e São Marcos. Os três primeiros colocados receberam brindes oferecidos pelos expositores. Para a organização da FenaMassa, a iniciativa mantém viva a prática culinária ligada às famílias de descendência italiana e reforça o valor simbólico de técnicas e hábitos transmitidos entre gerações.

Com o encerramento de mais uma edição do concurso, a FenaMassa registra novamente alto fluxo de visitantes e adesão às atividades gastronômicas. A estimativa divulgada pela organização aponta que cerca de 38 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois primeiros finais de semana. A programação segue até o próximo fim de semana com oficinas, apresentações culturais e oferta de pratos tradicionais, reafirmando o papel do festival como espaço de divulgação da culinária típica e da produção local.