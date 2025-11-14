Peter Pan é a inspiração para o Grande Espetáculo de Natal de Caxias

A nona edição do Grande Espetáculo de Natal, em Caxias do Sul, está programado para ocorrer nos dias 29 e 30 de novembro, na Casa Magnabosco, tradicional comércio da cidade da Serra Gaúcha. Com mais de 300 pessoas envolvidas na produção e cerca de um ano entre a preparação e o resultado final, a expectativa é que o evento ultrapasse a marca de 33 mil pessoas presentes no ano passado.

A temática deste ano é inspirada no mundo de Peter Pan. A apresentação tem a presença dos artistas do Grupo Tholl, de Pelotas, e do Coro da Unimed. Segundo a diretora executiva e gestora cultural, Cali Troian, que esteve em visita ao Jornal Cidades junto com a comitiva que divulga o evento, a ideia é buscar emocionar o público na plateia com as apresentações. "Eu digo que, enquanto os artistas estão se apresentando, eu fico de olho na plateia, nas reações deles. Isso é o 'pagamento' para o artista, poder gerar emoções que levem essas pessoas a lembrarem por um bom tempo do que fizemos", afirma.

Com cerca de 150 profissionais atuando nos bastidores, como técnicos, produtores, seguranças, costureiras, cenógrafos e diretores, entre outros, além de um elenco de 100 artistas, entre eles membros do Grupo Tholl, o evento movimenta a economia criativa e gera trabalho ao longo de todo o ano. A estrutura montada para o espetáculo mobiliza diferentes setores, do comércio à hotelaria.

Além disso, o espetáculo tem uma proposta de dar vida ao Centro da cidade. O palco será montado na esquina das ruas Sinimbu e Dr. Montaury, bem próximo da Praça Dante Alighieri, no coração de Caxias do Sul. Troian afirma que esse sempre foi um pedido de Pedro Horn Sehbe, proprietário da loja de varejo e idealizador do Grande Espetáculo de Natal. "O Pedro nos pediu que, com esse evento, a região central fosse valorizada novamente, principalmente à noite. Olhar para o Centro é trazer vitalidade e sensação de pertencimento à população e, por pelo menos dois dias, os caxienses poderão ocupar esse espaço sem preocupação", conta.

Com acessibilidade garantida (tradução em Libras, audiodescrição e áreas reservadas), o evento reforça o caráter democrático e acolhedor, mantendo o mesmo padrão estrutural de 2024. Toda a programação é gratuita. Os organizadores falam em um investimento de R$ 700 mil para o evento, somando patrocínios e captação de valores através de leis de incentivo. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais do evento (@ograndeespetaculodenatal)