Feira Zero+ movimenta setor calçadista até quarta-feira em Novo Hamburgo

O setor calçadista brasileiro está enfrentando um ano diferenciado. O mercado doméstico está sendo decisivo para este crescimento de demanda, justamente o foco da Zero+, feira de calçados e acessórios, que acontece 17 a 19 de novembro, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento tem a função de movimentar todos os pilares desta indústria, trazendo as coleções outono/inverno para abastecer o varejo já no início do próximo ano. A feira está com 150 marcas e espera receber cerca de 6.000 visitantes nos três dias do evento.

Com um mix diversificado, unindo indústrias com altos volumes e empresas que têm o feito a mão em seu DNA, a feira terá várias opções de compra para o varejo. São diversas marcas envolvidas na Zero+, que garantem intensas rodadas de negócios.

Já as pequenas e micro empresas estão distribuídas em vários espaços como o Estação Moda RS que reúne 17 marcas de micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, projeto desenvolvido pelo Sebrae RS em parceria com as prefeituras de Novo Hamburgo, Sapiranga e Farroupilha, e conta, de forma inédita, com o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Além disso, o projeto conta com parceria institucional da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha (ACI) e com a presença do selo “Desenvolvido no Rio Grande do Sul”, uma iniciativa do Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul (Sicergs). A feira estreia, também, um novo momento. Antes chamada de Zero Grau, ela ocorria em Gramado, e este ano se mudou para o Vale do Sinos.