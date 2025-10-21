Evento em Taquara trata de ESG no setor calçadista

Com a proposta de trazer uma abordagem multissetorial para o debate acerca da importância das práticas ESG (Meio Ambiente, Social e Governança, na sigla em Inglês) na cadeia produtiva do calçado, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) realizam, no dia 22 de outubro, a segunda edição do Conexão Origem Sustentável.
O encontro será no Centro de Eventos Faccat, em Taquara/RS, e acontece no âmbito do Origem Sustentável – certificação da cadeia calçadista voltada para empresas e insumos de calçados. Estão confirmados representantes de empresas como Veja, Heineken, Natura, Klabin, Randoncorp, Lunelli e SAP. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 50 (solidário, em conjunto com ação social). Para empresas certificadas ou em processo de certificação no Origem Sustentável o ingresso é gratuito. As vagas são limitadas.
SERVIÇO
2º Conexão Origem Sustentável
Data: 22/10/2025, quarta-feira
Horário: das 13h às 20h
Local: Centro de Eventos Faccat, em Taquara/RS
Ingressos: www.conexaoorigemsustentavel.org.br
