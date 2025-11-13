Primeiro prédio tombado de São Francisco de Paula será reformado

O prédio conhecido como Casa Amarela, o primeiro bem tombado de São Francisco de Paula, terá o seu processo de restauro iniciado nesta sexta-feira (14). Localizada no Centro da cidade, a Casa Amarela é símbolo da memória urbana e afetiva da cidade. Construída no início do século XX, abrigou por décadas a sede da prefeitura e foi destinada à Cultura em 28 de novembro de 2024, data de seu tombamento como patrimônio municipal.

A primeira etapa da restauração contempla pesquisa histórica, levantamentos técnicos, diagnósticos de danos e a elaboração do projeto de restauro para o novo uso. São ações essenciais para transformar o prédio no primeiro Centro Cultural do município, que deverá abrigar atividades de arte, memória e educação.

“Estamos iniciando uma nova fase para o patrimônio histórico da cidade. A Casa Amarela representa a materialização das políticas culturais do município e a parceria com empresários e a produção cultural da comunidade é poder realizar com a certeza de que estamos no caminho certo”, afirma Rafael Castello Costa, secretário de Turismo e Cultura de São Francisco de Paula.

O trabalho será conduzido por equipe multidisciplinar, com execução da empresa Movimento, especializada em patrimônio cultural, sediada em Igrejinha. Ao longo do trabalho, a comunidade será convidada a participar de Roda de Conversa sobre a futura ocupação e a gestão do novo espaço. A previsão é que a etapa seja concluída em agosto de 2026, abrindo caminho para as obras de restauração física do prédio.

A realização da primeira etapa do restauro da Casa Amarela é uma iniciativa do projeto Memórias de São Francisco de Paula, que atua desde 2019 em ações culturais da cidade, com coordenação da jornalista e produtora cultural, Lúcia Pires.