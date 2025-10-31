Tirolesa em cânion de Cambará do Sul voltará a operar em 2025

A tirolesa sobre o Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, vai voltar a operar. A confirmação foi feita pela Urbia, gestora dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral nesta sexta-feira (31). A operação estava suspensa desde setembro de 2024 por conta da baixa procura dos visitantes pelo destino turístico.

A atração foi inaugurada em 2023 como uma das mais altas tirolesas da América Latina, a 1.099 metros de altitude. O atrativo conta com seis cabos de aço de 720 metros cada e pode alcançar uma velocidade média de 30km/h. A experiência completa dura entre 5 e 10 minutos e está disponível para quem tiver peso entre 40kg e 110kg. À época do lançamento, o valor para a experiência era de R$ 150,00.

A enchente de maio de 2024 trouxe dificuldades para o turismo na região, sobretudo por conta da dificuldade no acesso à Cambará. Como forma de mitigar o efeito da queda de visitantes, a operação da tirolesa foi suspensa no dia 6 de setembro.