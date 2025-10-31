Bento Gonçalves mobiliza operação de vulto para maior degustação de vinhos do mundo

operação logística de grandes proporções foi necessária em Bento Gonçalves para a realização da 33ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2025. O evento, considerado o maior do mundo em número de amostras e público, reuniu cerca de 800 pessoas no Parque de Eventos da capital brasileira do vinho, que vieram de diversas partes do país e até do exterior para degustar simultaneamente as 16 variedades de vinhos mais representativas da safra brasileira deste ano. Umafoi necessária empara a realização da. O evento, considerado o, reuniu cerca de 800 pessoas no Parque de Eventos da capital brasileira do vinho, que vieram de diversas partes do país e até do exterior para degustar simultaneamente as 16 variedades de vinhos mais representativas da safra brasileira deste ano.

Foram servidos 960 litros de vinho, volume equivalente a 1.260 garrafas, em uma dinâmica que envolveu mais de 100 estudantes de viticultura e enologia tanto da própria Serra quanto de regiões produtoras como a Campanha, os Campos de Cima da Serra e a Serra Catarinense. Eles ficaram responsáveis pelo serviço de vinhos, que se distribuiu entre dezenas de fileiras de degustadores para que as bebidas pudessem ser avaliadas simultaneamente por todos os participantes.

Criada em 1993, com 42 amostras de 18 vinícolas da Serra Gaúcha, a avaliação se ampliou e ultrapassou as fronteiras regionais e estaduais, chegando à sua 33ª edição, no último sábado (25) com a inscrição de 533 amostras de 76 vinícolas, vindas de nove estados brasileiros.

Operação de grandes proporções foi realizada para garantir que todos os participantes pudessem realizar a degustação ao mesmo tempo Jeferson Soldi/Divulgação/Cidades

O crescimento do evento acompanha a expansão do setor no Brasil. Pela primeira vez, três das 16 amostras mais representativas são de fora do Estado, provenientes de São Paulo e do Distrito Federal.

Ainda assim, a Serra não perdeu o protagonismo. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mário Lucas Ieggli, o evento reafirma o papel da região na difusão do conhecimento técnico e na consolidação do vinho nacional. “Aqui nascem tendências para o vinho, mas também exportamos bastante o conhecimento técnico, seja ele na enologia ou na viticultura”, afirmou.

Para o enólogo e fundador da Vinícola Don Laurindo, Ademir Brandelli, laureado com o prêmio Vitis Enológico, a Serra mantém sua identidade e pioneirismo. “Aqui é onde se enraizou, se começou. Está no nosso sangue, circula no nosso sangue uva, vinho, e o amor pelo que a gente faz”, salientou. Segundo Brandelli, a tradição e a história da vitivinicultura serrana continuam sendo elementos essenciais da qualidade e da credibilidade do vinho brasileiro.

A pluralidade de terroirs e a diversidade de castas foram destaques da edição. Entre as 16 selecionadas, estão variedades como pinot noir, chardonnay, riesling, sauvignon blanc, cabernet franc, merlot, tannat, entre outras, refletindo a amplitude e a versatilidade da vitivinicultura brasileira. A média de pontuação das amostras, atribuída por 90 enólogos em degustação às cegas, variou entre 90 e 95 pontos.

Participantes fizeram degustação simultânea e avaliaram vinhos de diferentes variedades Jeferson Soldi/Divulgação/Cidades

Entre os vinhos selecionados, figuram representantes de regiões tradicionais, como a Serra e a Campanha Gaúcha, e de novas fronteiras, como o Distrito Federal e o município paulista de São Roque. A ampliação geográfica da produção mostra, de acordo com a ABE, o amadurecimento técnico das vinícolas e o fortalecimento do vinho brasileiro em diferentes condições climáticas e de solo.

A diversidade também esteve presente no painel de comentaristas, que reuniu profissionais do Brasil, África do Sul, Chile, Espanha, Itália, México, Portugal e Uruguai, reforçando o caráter internacional do evento e o intercâmbio técnico-cultural em torno do vinho nacional.