ExpoBento e Fenavinho têm data confirmada para 2026

A 34ª ExpoBento e a 21ª Fenavinho estão confirmadas para o período de 4 a 14 de junho de 2026, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A data foi anunciada em evento marcado pela apresentação dos grupos responsáveis pela organização dos preparativos. A maior feira multissetorial de compras e entretenimento do país terá como diretor-geral Jonatas Ferrari. Já a Festa Nacional do Vinho será coordenada por Ana Possamai. A solenidade foi realizada na noite de terça-feira (8), no auditório do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), promotor dos dois eventos.

Advogado na Jonatas Ferrari Advocacia, natural de Bento Gonçalves, Ferrari foi diretor industrial na 33ª ExpoBento. Agora, assume o comando da feira pelo desejo de, por meio do trabalho, contribuir ainda mais para o desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade. "A ExpoBento não é apenas um evento, mas uma oportunidade de unir comunidade, fortalecer laços e promover o que temos de melhor. A feira tem superado expectativas e números a cada ano, e manter essa constância será uma das nossas maiores responsabilidades", ressaltou.

Na coordenação da Fenavinho, realizada pela quinta vez consecutiva de forma conjunta com a ExpoBento, Ana Possamai é gerente de turismo na Cooperativa Vinícola Aurora. Em 2025, foi diretora de enoturismo no comitê da festa. "Aceitei o desafio pois acredito que a Fenavinho é uma oportunidade de trabalhar pela preservação e divulgação da tradição vitivinícola da região, reforçando o orgulho e a identidade local. A festa vai além da divulgação dos vinhos, ela se torna um espaço de vivência e conexão com a nossa identidade", argumentou.

Outra novidade anunciada foi o tema que norteará a festa: Brinde cada encontro. Com ele, a organização pretende convidar para encontros e reencontros com amigos, com a tradição, com os sabores e com a cultura da região. "É também um momento de olhar para frente, brindar à inovação, aos negócios e às novas oportunidades que incrementam cada dia da programação dos eventos", registrou Ferrari.

As integrantes da corte da 20ª Fenavinho foram reconduzidas como soberanas também da edição da festa que ocorre no próximo ano. O trio é formado pela imperatriz do vinho, Laura Strozak, e pelas soberanas Yasmin Barbacovi e Graziele Miszevski.

Feira e festa ocorrem em 2026 inspiradas pelos bons números assinalados durante a 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho, que registraram mais de 281 mil visitantes, o maior público já contabilizado em sua história, com ticket médio de R$ 210 por pessoa. O total de expositores superou as edições anteriores, totalizando 515 marcas. "Esse contexto bem-sucedido levou, ainda, a outro marco: a projeção de geração de negócios na ordem de R$ 60 milhões, expectativa 10% superior à inicialmente prevista", frisou o presidente do CIC, Carlos Lazzari.

César Anderle, diretor-geral da 33ª ExpoBento, e Alexandre Miolo, da 20ª Fenavinho, reforçaram os resultados positivos dos eventos e, principalmente, o comprometimento e a dedicação de cada um dos voluntários que participaram das diretorias. "O resultado obtido teve origem na unidade dos grupos e no envolvimento da comunidade da área urbana e do interior. O sentimento de pertencimento aos eventos foi fundamental para o sucesso", destacou Anderle.