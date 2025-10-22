O vinho brasileiro tem um grande encontro marcado neste sábado, 25 de outubro, quando o Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves se transforma no palco da 33ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2025. O público de cerca de 800 apreciadores conhecerá na taça as 16 amostras mais representativas da safra, que serão degustadas simultaneamente entre profissionais, enófilos e apaixonados pelo vinho. Com mais estados e mais amostras – 533 vinhos de nove estados -, a Avaliação Nacional de Vinhos avança pelo país mostrando a força do vinho brasileiro. Mesmo sem caráter competitivo, ocupa um lugar central no setor, reunindo toda a cadeia produtiva em um momento de celebração e análise que ultrapassa premiações,

O maior encontro do setor

Mais do que uma degustação, a Avaliação Nacional de Vinhos é o maior e mais importante encontro do setor vitivinícola brasileiro, reunindo produtores, técnicos, consumidores e formadores de opinião de todas as regiões do país para brindar a representatividade de uma safra. É quando o vinho brasileiro fala por si, conectando ciência, cultura e emoção.

Mais segurança nos vidros

O Projeto de Lei que aprimora a informação sobre o uso de vidros de segurança em edificações foi aprovado em votação da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A iniciativa é defendida pela Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) e é pioneira no Brasil, motivada após o acidente ocorrido em uma academia em Caxias do Sul, que vitimou uma pessoa.

O berço da cutelaria gaúcha

A cidade de Carlos Barbosa foi reconhecida como “Berço da Cutelaria Industrial” do Rio Grande do Sul pela Lei nº 16.352/2025, sancionada em 26 de setembro. O título destaca a importância da Tramontina, fundada em 1911 por Valentin Tramontina, cuja ferraria originou a marca que projetou a cidade no Brasil e no mundo. O reconhecimento celebra o legado de inovação e qualidade que fez do município um símbolo de orgulho gaúcho.

Mais de 8 milhões de normas

Ao celebrar os 37 anos da Constituição Federal de 1988, a realidade legislativa brasileira se revela cada vez mais complexa e de difícil interpretação. De acordo com um novo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), desde a promulgação da Constituição, até o final de setembro de 2025, o Brasil editou impressionantes 8.222.427 normas, com uma média diária de 609 normas ou 879 por dia útil. Este volume afeta diretamente a vida dos cidadãos e, especialmente, das empresas que operam no país.

Técnico em segurança do trabalho

Mais de 20 jovens aprendizes da AST Facilities receberão gratuitamente a formação técnica em Segurança do Trabalho oferecida pela QI Escolas e Faculdades. Com duração de três semestres, o curso aborda temas como saúde ocupacional, prevenção de acidentes e doenças laborais. A iniciativa inédita reforça o compromisso da AST com o desenvolvimento profissional e a qualificação dos jovens que ingressam no mercado de trabalho.

A tecnologia na evolução humana

O cirurgião plástico David Sena, sócio da healthtech GestãoDS, será o único gaúcho a palestrar no BR Nation Talks by Exata Tech. O evento é destinado a empreendedores de alto nível e ocorre nesta sexta-feira e sábado em Miami (EUA). Com o painel “O Corpo 5.0: As Revoluções Tecnológicas que Redesenharam o Ser Humano”, o executivo falará sobre o impacto da tecnologia na evolução humana e na medicina. O encontro reúne brasileiros em busca de expansão internacional.