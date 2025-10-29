Gol passa a operar voos entre Pelotas e Congonhas, com novas conexões e horários

O Aeroporto Internacional de Pelotas iniciou, na segunda-feira (27), modificações em seus voos comerciais. A Gol Linhas Aéreas deixou de operar o trecho Pelotas–Guarulhos para passar a voar diretamente entre Pelotas e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A mudança mantém as três frequências semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, mas altera os horários dos voos e amplia a conectividade da Região Sul com a capital paulista.

Com a alteração, os voos decolam de Congonhas às 15h05min, chegando a Pelotas às 17h. O retorno ocorre às 17h45min, com pouso previsto em São Paulo às 19h40min. Segundo a Gol, a rota continuará sendo operada com aeronaves Boeing 737, com capacidade para 138 passageiros.

O gerente do Aeroporto de Pelotas, Wesley Puygcserver, explica que a troca do aeroporto de destino em São Paulo representa um ganho logístico para os passageiros que viajam a negócios ou lazer. “O Aeroporto de Congonhas fica no coração financeiro da cidade, então, para quem tem o objetivo de visitar São Paulo a trabalho ou a lazer, o acesso acaba sendo mais facilitado. A rota de Guarulhos é muito boa para quem faz conexões internacionais, mas Congonhas é uma porta de entrada direta para o centro da capital”, afirmou.

aumento da movimentação no terminal pelotense Passamos de cerca de 60 mil passageiros por ano para uma marca próxima dos 100 mil. Até pouco tempo, esse número era inimaginável para Pelotas”, explicou o gerente. A medida acompanha uma tendência de, administrado pela concessionária Motiva Aeroportos (antiga CCR) desde 2022. “Desde que a concessionária assumiu a gestão, o aeroporto vem registrando crescimento constante.por ano para uma. Até pouco tempo, esse número era inimaginável para Pelotas”, explicou o gerente.

três companhias aéreas operando regularmente: Gol, Latam . A mudança na malha da Gol também gerou ajustes nos horários das demais empresas. A Latam mantém voos para Guarulhos às segundas, quintas e sextas-feiras, com pouso previsto em Pelotas às 18h25 e decolagem às 19h05min. Já a Azul Linhas Aéreas opera voos entre Pelotas e Porto Alegre às terças, quintas e sábados, com chegada às 12h05min e saída às 13h.



Atualmente, cerca de 9 mil passageiros passam mensalmente pelo aeroporto, número que tende a se manter em patamares elevados em 2025. "Ano passado processamos aproximadamente 110 mil passageiros, reflexo do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que impulsionou a movimentação em Pelotas. Este ano devemos alcançar um número muito próximo disso", explicou Wesley.