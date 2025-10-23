Pelotas confirma novo surto de meningite após ocorrências do tipo C

O município de Pelotas confirmou um novo surto de meningite em outubro. Em função disso, nesta quinta-feira (23), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) emitiu uma atualização do alerta epidemiológico.

dois novos casos de infecção pelo tipo C, que se somaram a um terceiro registrado em agosto, totalizando três ocorrências, sem vínculo entre si, e em um intervalo inferior a três meses. Além disso, a cidade havia identificado outro surto em setembro nenhum dos casos evoluiu para óbito, segundo informações da prefeitura.



A doença meningocócica é uma enfermidade infectocontagiosa grave, de rápida evolução, que pode levar à morte se não tratada precocemente. É causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), que pode se manifestar em diferentes sorogrupos – sendo os principais: A, B, C, W e Y. Na DM a transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, espirros, tosse ou contato próximo com pessoas infectadas. A classificação como surto ocorreu após a notificação de dois novos casos de infecção pelo tipo C, que se somaram a um terceiro registrado em agosto, totalizando três ocorrências, sem vínculo entre si, e em um intervalo inferior a três meses. Além disso, a cidade havia identificado outro surto em setembro, causado pelo tipo Y, também com três casos. Até o momento, nenhum dos casos evoluiu para óbito, segundo informações da prefeitura.

Os principais sinais e sintomas são: febre alta de início súbito acompanhada de um ou mais sintomas que podem ser confusão ou alteração mental, convulsão, prostração, rigidez de nuca, manchas avermelhadas ou arroxeadas cutâneas (petéquias) e sensibilidade à luz. Em menores de dois anos também ocorre febre com irritabilidade ou choro persistente, sonolência ou abaulamento de fontanela.



Considerando o cenário epidemiológico atual, a gestão municipal salienta que é fundamental a orientação sobre os sinais e sintomas, reforçando os cuidados preventivos, e destacando a importância da vacinação, que é a principal forma de prevenção. A imunização com a meningocócica C e meningocócica conjugada ACWY está disponível gratuitamente no SUS.



Outras medidas de prevenção são evitar contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios, manter os ambientes bem ventilados, higienizar as mãos com frequência (com água e sabão) e não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, escovas e toalhas.



A equipe técnica da Vigilância Epidemiológica informa que todos os casos e os contatos próximos, relacionados ao surto epidemiológico de meningite meningocócica, sorogrupo C, foram monitorados e devidamente orientados e atendidos conforme os protocolos do Ministério da Saúde. No momento encontram-se todos em internação hospitalar.



A doença meningocócica é de notificação compulsória imediata, devendo ser notificada à vigilância epidemiológica municipal, em até 24 horas da identificação do caso suspeito.

