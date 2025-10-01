Pelotas confirma surto de meningite no município

Um surto de meningite meningocócica foi identificado em Pelotas pela Secretaria de Saúde. Trata-se de uma doença grave, de rápida evolução, que pode levar à morte se não for tratada precocemente, sendo fundamental orientar a população sobre os sinais e sintomas, além de reforçar os cuidados preventivos e a importância da vacinação.

A equipe técnica da Vigilância Epidemiológica está monitorando os contatos próximos dos casos confirmados e essas pessoas já foram orientadas e atendidas conforme determinação dos protocolos do Ministério da Saúde. Foram, pelo menos, três casos confirmados.

Trata-se de uma infecção bacteriana que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), que pode se apresentar em vários sorogrupos – sendo os principais o A, B, C, W e Y.

A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, espirros, tosse e contato próximo com pessoas infectadas. Os principais sintomas da doença são f ebre alta de início súbito, d or de cabeça intensa, n áuseas e vômitos, r igidez na nuca (pescoço duro), s onolência ou confusão mental e m anchas vermelhas ou arroxeadas na pele que não desaparecem ao pressionar. Em crianças, ainda pode haver recusa alimentar e irritabilidade e choro persistente.