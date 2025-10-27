Capacitação estimulou agricultor de São Vicente do Sul a iniciar produção comercial de flores ornamentais

Entre as aplicações práticas do projeto Flores Para Todos, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria há oito anos em parceria com a Emater-RS, está um empreendimento iniciado pelo produtor rural Francisco Lima, que recebeu sua formação pela iniciativa há somente dois meses.
Lima começou uma produção de girassóis de corte e statices em São Vicente do Sul, município do Vale do Jaguari, na região central do RS: o projeto Flores do Ibirocai, que recebe o mesmo nome da região onde está localizada sua propriedade. "O projeto me chamou a atenção justamente por abrir novas oportunidades e a diversificação produtiva", conta.
Na iniciativa, Lima recebeu conhecimento técnico e métodos práticos para estruturar a produção. "Além de ensinar a cultivar as flores, há também toda uma orientação para a inserção no mercado, desde a criação da marca até o propósito. E hoje nós temos o Flores do Ibirocai, que busca florir os caminhos e valorizar a nossa região", afirma.
Como forma de incentivo, ele destaca que a equipe foi até a sua propriedade para entregar as primeiras mudas. "Antes dessa vinda, aprendemos como fazer o canteiro e como deveriam ser suas medidas. Quando nos encontramos presencialmente com a equipe, é um aprendizado muito grande, porque eles estão ali na prática, mostrando problemas que podem acontecer e com uma linguagem acessível em que nós vamos fazendo e nem percebendo que é uma capacitação", conta.
Para dar conta de centenas de produtores de diversas regiões do país, o ensino diário é feito à distância, e os produtores enviam fotos e vídeos em um grupo virtual.