Publicada em 22 de Outubro de 2025 às 16:29

Santa Maria sediará a 4ª Mostra de Ferreomodelismo da cidade

As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães

Frateschi Trens Elétricos/Divulgação/Cidades
Jornal Cidades
Santa Maria sediará a 4ª Mostra de Ferreomodelismo da cidade, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro, no Arquivo Histórico Municipal (rua Appel, 900, 2º andar). A exposição terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades do Centro do RS. Na quinta e na sexta-feira, o horário será das 9h às 11h30min, e das 14h às 17h; já no sábado, a mostra abrirá das 9h às 17h.
De acordo com Luciano Coimbra, um dos responsáveis pela organização do evento, este encontro é muito aguardado pelos fãs de trens elétricos em miniatura. “Há muitos praticantes deste hobby em nossa região, e nossa expectativa é receber praticantes de vários estados”, afirma.
Durante o evento, o público poderá conhecer algumas maquetes e obter informações sobre o hobby. “O ferreomodelismo, ou modelismo ferroviário, é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferreomodelismo são uma ótima justificativa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, conclui. A 4ª Mostra de Ferreomodelismo de Santa Maria terá maquetes, dioramas e lojas.
O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.
"O ferreomodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes desta prática ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, comenta Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos.
De acordo com Frateschi, "o transporte ferroviário não morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferreomodelismo para as futuras gerações”, defende.
Organizado pela Associação de Ferreomodelismo e Memória Ferroviária de Santa Maria (AFMSM), a 4ª mostra tem o apoio da Prefeitura de Santa Maria, Associação dos Amigos do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (Amarqhist), Arquivo Histórico, Rumo Logística e Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.

