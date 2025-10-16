Oktoberfest de Igrejinha inicia 36ª edição nesta sexta-feira

A partir das 19h desta sexta-feira (17), a 36ª Oktoberfest de Igrejinha abre oficialmente os portões ao público. Até o dia 26 de outubro, a festa reunirá mais de 70 atrações e 120 apresentações, com uma programação que combina cultura, gastronomia, lazer e solidariedade. Entre os shows nacionais, nomes como Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós prometem animar o público com sucessos que vão do sertanejo ao pop rock.

Com o mote “Legado de amor e tradição”, a Oktoberfest de Igrejinha deve receber mais de 200 mil visitantes nesta edição. Organizada por mais de três mil voluntários, a festa envolve toda a comunidade e tem todo o seu resultado financeiro revertido para entidades da região. Desde 1988, já foram repassados mais de R$ 33 milhões a escolas, hospitais, Brigada Militar, Bombeiros e outras organizações

Entre os destaques do evento para 2025 estão melhorias em infraestrutura e experiência do público. O Multipalco é um novo espaço de convivência que amplia as opções de entretenimento, enquanto o Biergarten foi reformulado, reforçando o ambiente arborizado e acolhedor que já é um dos preferidos entre os visitantes. Já o tradicional Bierplatz ganhou um toque moderno: chopeiras automatizadas oferecerão ainda mais praticidade.

O parque oferece opções para todas as idades, com áreas dedicadas às crianças, espaços de descanso e atividades culturais durante todo o dia. Na gastronomia, mais de 40 operações oferecem uma imersão na culinária regional, com pratos típicos da tradição germânica e lanches variados.

Além dos shows nacionais e regionais, a 36ª Oktoberfest de Igrejinha terá uma programação cultural extensa. No primeiro sábado (18), o tradicional Desfile Temático tomará as ruas a partir das 14h, com cerca de 2 mil figurantes representando 40 entidades, entre escolas, grupos culturais e organizações da sociedade civil. Neste ano, o desfile será dividido em quatro alas: Abertura, Legado de Tradição, Legado de Amor e Legado de Alegria, destacando o papel transformador da Oktober para toda a região.