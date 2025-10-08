Iniciada a construção da ponte sobre o rio Capivari, em Alegrete

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), iniciou a obra de construção da nova ponte sobre o rio Capivari, em Alegrete, na Fronteira Oeste. Localizada no km 8 da ERS-507, a ponte de concreto armado terá 64 metros de extensão e 12 metros de largura, em mão dupla, substituindo a antiga estrutura metálica e de via única, que apresentava limitações de carga.

Com isso, o novo projeto garante mais capacidade estrutural, segurança e fluidez no tráfego. A obra, prevista para ser concluída em 2026, possui investimento total de R$ 7,1 milhões.

O canteiro de obras já foi montado no local e foram realizados os serviços preliminares, como a construção das ferragens da infraestrutura e da parte intermediária. Também já foram decapadas e aterradas as cabeceiras. A execução das fundações está prevista para iniciar ainda nesta semana. A nova ponte de Alegrete sobre o rio Capivari integra o conjunto de investimentos em infraestrutura viária anunciado pelo governador Eduardo Leite, que somam mais de R$ 3 bilhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Interditada desde junho de 2024, a ponte sobre o Rio Capivari é uma importante via de acesso para o escoamento da produção agrícola e pecuária da Fronteira Oeste. As enchentes de 2024 e o excesso de carga ocasionaram a ruptura das vigas de sustentação de uma das cabeceiras. A nova estrutura será mais ampla, mais robusta e resiliente.

Na visão do titular da Selt, Juvir Costella, a obra reforça o compromisso com a modernização das vias e a integração entre as comunidades. “A nova ponte é essencial para a região e tem sido imensamente aguardada pelos alegretenses. Essa travessia trará muitas vantagens, beneficiando os moradores, melhorando a mobilidade e impulsionando a economia da região”, destacou o secretário.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, salienta as vantagens de mais uma obra da autarquia. “A antiga estrutura, construída em 1950, já não comportava mais a demanda de desenvolvimento da região. A nova ponte sobre o Rio Capivari chega em um momento crucial para acompanhar esse crescimento”, ressaltou Faustino.