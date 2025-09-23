Dnit estabelece prazo para entregar obras de ponte na BR-470

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) avança com as obras de reabilitação da Ponte Ernesto Dornelles, também chamada de Ponte do Rio das Antas, na BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. O andamento das atividades alcançou neste último mês 15% de avanço físico. As intervenções fazem parte do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte) e terão um investimento de R$ 12,9 milhões do governo federal.

Entre os serviços já realizados está a demolição da laje de concreto da faixa leste da ponte e a execução da primeira das quatro etapas de concretagem da nova laje. Após a conclusão das etapas restantes deste lado, o trânsito será transferido para o novo pavimento, permitindo repetir as mesmas atividades na faixa oeste.

Simultaneamente, estão sendo executados o reforço dos pilares, inspeção e reforço da parte inferior do tabuleiro, executado por meio de plataforma montada sob a estrutura. Esse serviço ocorre sem interferir no tráfego, que segue em sistema de comboio, em meia pista. Para garantir segurança frente a possíveis cheias do Rio das Antas em setembro, as equipes iniciaram o reforço dos pilares de baixo para cima, atingindo cotas que asseguram segurança nos serviços, mesmo em caso de elevação do nível do rio.

Ainda estão previstos serviços para os próximos meses como a reconstrução dos elementos de proteção lateral da ponte, o reforço das vigas abaixo do tabuleiro com fibra de carbono, além do reforço dos pendurais (elementos que conectam o tabuleiro/pista aos arcos da ponte), uma das atividades mais complexas da reabilitação, envolvendo envelopamento em concreto e instalação de dispositivos tensionadores. A estimativa é que as intervenções sejam finalizadas no final do primeiro semestre de 2026.