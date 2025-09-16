Jornal Cidades lança espaço de opinião para o Interior do RS

O Jornal Cidades passa a ter um espaço de opinião todas as quartas-feiras. Chamado de A Voz do Interior, serão veiculados artigos de prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmara de Vereadores, secretários e empresários que atuam em 496 municípios gaúchos - exceto Porto Alegre, e tem o objetivo de valorizar as lideranças que compõem a economia do Rio Grande do Sul.

faz parte de uma série de novidades A criação do Voz do Interiorque o Cidades implementa desde o mês de junho, como a novo projeto gráfico, hotsite modificado, intensificação da produção de vídeos, com conteúdos atualmente fixos em Pelotas e Xangri-lá, além da cobertura de eventos em cidades como Esteio, Gramado, Nova Prata, dentre outros.