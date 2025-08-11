Jornal Cidades estreia novo projeto gráfico para o impresso

O Jornal Cidades, que circula diariamente em conjunto com o Jornal do Comércio e tem como premissa um conteúdo especializado sobre o Interior gaúcho, está de cara nova a partir desta segunda-feira (11). O novo projeto gráfico passa a rodar no jornal impresso e faz parte de uma série de novidades que serão lançadas nos próximos meses.

A principal delas é inclusão de um mapa da região sobre a qual a matéria de abertura trata, inspirada nas regiões do Mapa Econômico início de uma série sobre a educação em cidades do RS A ideia do novo projeto gráfico é trazer mais leveza para a leitura, com fonte em maior tamanho e elementos que facilitem o entendimento do leitor., inspirada nas, produto do Jornal do Comércio que mapeia a economia gaúcha. A estreia ocorre em paralelo ao

O logo do jornal ganhou cara nova, e para os vídeos, publicados nas redes sociais do Jornal do Comércio, haverá uma identificação especial. O novo projeto editorial é assinado por Luís Gustavo Van Ondheusden.