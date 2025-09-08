Antônio Prado terá monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana

Está em construção, em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, um monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. O marco inicial foi solenizado no pórtico de entrada da cidade – espaço destinado à construção da estrutura – com o descerramento de placa e pedra fundamental.

A escultura está sendo erguida como um tributo à coragem, ao trabalho e à fé dos imigrantes italianos, que deixaram sua terra natal para construir uma nova vida no Brasil, trazendo contribuições decisivas para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região. A inauguração será realizada durante a FenaMassa, em novembro.

Paralelamente, a prefeitura iniciou à remodelação completa da entrada principal da cidade, junto ao pórtico, transformando o espaço em um cartão-postal. O projeto prevê uma praça com novo calçamento, estacionamento para veículos e ônibus de turismo, além de paisagismo e intervenções de embelezamento que qualificam a área e valorizam a recepção a moradores e visitantes.

O monumento representa, ao mesmo tempo, a partida da terra natal na Itália e a chegada ao Rio Grande do Sul, em particular na cidade de Antônio Prado. A obra será confeccionada em concreto armado pelo escultor Vinicius Ribeiro, assentada em uma base de 1,5m de altura, com dimensões de 2,20m de altura, 2,5m de largura e 70cm de profundidade, medidas que correspondem dos pés à cabeça do casal — símbolo da família de imigrantes.