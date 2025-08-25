Porto Alegre,

Publicada em 25 de Agosto de 2025 às 18:34

Canoas inaugura monumento a voluntários da enchente de 2024

Obra, criada pelo escultor Ricardo Cardoso, foi instalada em uma praça da cidade

Bruna Ourique/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
Será inaugurado na terça-feira (26), às 10h30, o Monumento aos Heróis Voluntários, construído em homenagem aos voluntários que atuaram no socorro e auxílio da população de Canoas durante o período da enchente de maio de 2024. A obra está instalada na Praça J C Nozari, junto à BR-116 e próximo à estação Mathias Velho da Trensurb, no Centro, local que foi ponto emblemático de mobilização das ações de salvamento durante os primeiros momentos da enchente.
O Monumento aos Heróis Voluntários começou a ser construído no dia 2 de maio de 2025, um ano após o desastre ambiental. A obra é uma criação do escultor Ricardo Cardoso, natural de Pelotas e radicado em Porto Alegre desde 1967.
O monumento foi idealizado, executado e instalado por ele na orla do rio Guaíba, em dezembro de 2024, e foi replicado em Canoas como símbolo de gratidão permanente. A iniciativa foi viabilizada com recursos de diferentes esferas. O monumento teve custo de R$ 365 mil, financiado pela Corsan. A prefeitura de Canoas investiu R$ 120 mil na revitalização do entorno da praça, e o Via Atacadista ofereceu apoio de R$ 20 mil e também contribuiu com melhorias na área de acesso.

