Festival de Folclore movimentou R$ 6 milhões em Nova Prata

Festival Internacional de Folclore de Nova Prata movimentação econômica, de acordo com o balanço do evento, chegou a R$ 6 milhões, com impacto direto em hotéis, restaurantes, comércio e serviços ligados ao turismo. A 21ª edição doterminou neste domingo (7), consolidando um público que superou 20 mil pessoas entre visitantes, turistas e integrantes de delegações estrangeiras. A, de acordo com o balanço do evento, chegou a, com impacto direto em hotéis, restaurantes, comércio e serviços ligados ao turismo.

De 3 a 7 de setembro, o evento reuniu 10 países – Itália, Croácia, China, Equador, Eslováquia, Chile, França, Rússia, Uruguai e Brasil – em apresentações que aconteceram no Ginásio Alcides Tarasconi, e também nas ruas, feiras e palcos da cidade. Além do público presencial, mais de 250 mil pessoas acompanharam os espetáculos pelas transmissões ao vivo no YouTube e em redes sociais.

O ponto alto do evento foi o Campeonato Mundial de Danças da Fidaf, entidade internacional que agrega festivais de dança. A competição é a única do gênero sediada nas Américas. A disputa avaliou técnica, figurino, coreografia, harmonia e impacto artístico. O grupo da Rússia conquistou o título de campeão, seguido por Equador e França. Já o Prêmio do Público, escolhido por meio de votação online de 7,5 mil espectadores, ficou com o grupo do Chile.

Para o presidente do festival, Cleverton Toscan, os números confirmam a importância do evento não apenas para Nova Prata, mas para toda a região. “Hoje o festival abrange hotéis, gastronomia e turismo em toda a região. Estamos recebendo grupos de nove países, mais o Brasil. É o nosso maior festival até hoje e a cada edição o nível aumenta. A cidade entendeu que o turismo é essencial e o festival movimenta Nova Prata por pelo menos um mês inteiro”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Templo budista em Três Coroas completa 30 anos e realiza festival multicultural

Toscan destacou ainda o reconhecimento internacional e a hospitalidade da comunidade. “Conversando com a delegação da Itália, perguntei em quantos países eles já haviam se apresentado. A resposta foi que aqui em Nova Prata está sendo a experiência mais especial, pelo modo como são recebidos. Disseram que se sentiram pessoas importantes. Isso mostra a força do nosso festival”, pontuou.

O diretor artístico Marcelo Nedeff ressaltou o papel transformador do festival na identidade cultural de Nova Prata. “Este festival transformou nossa cidade na ‘cidade da cultura’. Hoje somos referência no calendário oficial do Estado e também nacional. O evento se consolidou como um espaço de alegria e colorido, onde dança, música, artesanato e gastronomia se encontram. Cada edição é uma estratégia de manutenção e crescimento, como vimos agora com a criação da competição de duetos, que abre espaço para mais países”, explicou.

Nedeff lembrou que a preparação é contínua. “Acaba uma edição, descansamos 15 dias e já começamos a trabalhar na próxima. São 21 anos de história e agora é um caminho sem volta”, celebrou.

A cerimônia de abertura trouxe o espetáculo “O verdadeiro amor nunca morre”, encenado pelo Bailado Gaúcho e membros da comunidade, narrando a saga da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A edição deste ano homenageou os 150 anos da imigração italiana, reforçando vínculos entre tradição e contemporaneidade.

Mais de 400 bailarinos, além de 300 voluntários e 80 coordenadores, trabalharam na realização do evento. A programação paralela incluiu feira do livro, artesanato, agroindústria, gastronomia e comércio, ampliando a participação da comunidade e turistas.

O festival, eleito quatro vezes como o melhor do mundo na modalidade, foi reconhecido em 2023 como Festival Honorário da Fidaf. Também é considerado pela Associação de Turismo da Serra Nordeste (Atuaserra) como o maior evento cultural da Região Uva e Vinho.

O festival já tem data marcada para a próxima edição: de 9 a 13 de setembro de 2026, novamente em Nova Prata.