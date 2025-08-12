Audiência pública em São Sebastião do Caí vai tratar do novo sistema de proteção contra enchentes

A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa promove, nesta quarta-feira, em São Sebastião do Caí, uma audiência pública para tratar do projeto de ampliação do sistema de proteção contra as cheias na bacia do Rio Caí. O projeto prevê a construção de novos diques, casas de bombas e a atualização da proteção em relação à cota máxima atingida pelo rio na enchente de 2024.

A atividade será realizada a partir das 19h, na Associação de Moradores do bairro Navegantes, na rua Tiradentes nº 299. As obras devem ocorrer no trecho baixo do Rio Caí e abrangem os municípios de São Sebastião do Caí, Pareci Novo, Montenegro e Harmonia. De acordo com o projeto da Metroplan para esta bacia hidrográfica, o valor estimado chega a R$ 383,5 milhões, valor que deve ser corrigido conforme a necessária atualização dos projetos.

Em São Sebastião do Caí, o sistema prevê soluções distintas para a contenção de cheias, como a construção de dique no município e novo sistema de casas de bombas e zoneamento para área de passagem de cheia. “É fundamental que as comunidades e as cidades conheçam, avaliem e se manifestem sobre o sistema, e que estas obras façam parte de um planejamento da cidade”, ressalta o deputado estadual, Miguel Rossetto, que encabeça a iniciativa para a reunião no município.